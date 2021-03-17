Çanakkale Savaşı’nda ne oldu, savaş nasıl kazanıldı? Çanakkale Savaşı tarihi kısaca özeti

18 Mart Çanakkale Zaferi 106. yıl dönümünde, hem vatanı savunurken şehadet şerbetini için şehitlerimiz minnetle anılacak, hem de bu şanlı zafer kutlanacak. Çanakkale Savaşı'nın galibiyetle sonuçlanmasının yıl dönümünde, 'Çanakkale Savaşı'nda ne oldu, savaş nasıl kazanıldı?' soruları pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Tarihi kaynaklara, savaşa giden yol ve doğurduğu sonuçlara bakıldığında, Çanakkale Savaşı'nda neler yaşandı, savaş nasıl kazanıldı? Aşağıda, Çanakkale Savaşı hakkında tarihi bilgiler ve Çanakkale Savaşı tarihi kısaca özeti yer alıyor.
Dünya Savaşının en kritik muharebeleri arasında yer alan Çanakkale Savaşı, aynı zamanda bu savaşın seyrini değiştirdi. Bu sebepten dolayı dünya tarihine geçmiş en önemli savaşlardan biridir. Bu savaş 18 Mart 1915 yılında başladı ve 9 Ocak 1916 tarihine kadar devam etti. Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleşen Savaş Osmanlı İmparatorluğu ile itilaf devletleri arasında yapıldı. Savaşa daha fazla uzatması ve pek çok ülkede iktidar değişikliğine sebep olmasıyla, çok önemli bir yere sahiptir.
Çanakkale Savaşı batılı ülkelerin oluşturduğu itilafa karşı Osmanlı Devleti'nin savunmada olduğu bir savaştır. Osmanlı Devleti Çanakkale Savaşında bütün bir millet olarak destan yazdığı savaştır. 1914 yılı 3 Kasım-1915 yılı 18 Mart tarihleri arasında deniz savaşları yapılmıştır. 25 Nisan 1915-9 Ocak 1916 tarihleri arasında ise Gelibolu yarımadasında kara savaşları olarak yapılmıştır.
İtilaf devletleri Çanakkale Boğazını ve İstanbul'u ele geçirmeyi amaçlamışlardır. Çanakkale Boğazı'nın İtilaf Devletleri'ne geçmesi ile Rusya'ya her türlü desteği kolaylıkla sağlayabileceklerdi. Bunun için ilk olarak Çanakkale Boğazı'na 1915 yılı Şubat ayında saldırılar başladı. 18 Mart 1915 tarihinde en güçlü saldırı yapılmıştır. Bu saldırılara karşı Osmanlı Ordusu'nun savaş stratejisi olarak boğaza döşediği mayınlar ile düşman donanmasında ağır kayıplar olmuştur. Donanma için büyük öneme sahil olan Nusret Mayın Gemisi'nin batırılması ile itilaf Devletleri birlikleri bozguna uğratılmış ve deniz saldırısından vazgeçmek zorunda kalmışlardır.
25 Nisan 1915'te Gelibolu Yarımadası'nda kara çıkartması yaparak saldırıya devam etmişlerdir. Ancak Osmanlı ordusu ile birlikte Türk milletinin büyük mücadelesi sonucunda büyük bir mağlubiyet yaşamışlardır. Toplamda üç defa kara çıkartması yapan itilaf devletleri üçüncü yenilgi sonrasında 1916 yılı Aralık ayında Gelibolu Yarımadası'ndan çekilmişlerdir.
Çanakkale Savaşı'nın nedenleri ve sonuçları şöyle;
ÇANAKKALE SAVAŞI NEDENLERİ
1. 1911-1912 yıllarında Osmanlı Devleti son Afrika toprakları olan Trablusgarp ve Bingazi'yi İtalya'ya bırakmış, 1912-1913 Balkan hezimeti ise, 500 yıldır Türk olan Rumeli'deki son Türk hâkimiyetini yok etmişti. Bu yüzden Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almak istemesi
2. İngiliz ve Fransızların İstanbul'u ele geçirmek istemesi ve İstanbul'a giden yol ise Çanakkale Boğazı'ndan geçer. Bulgar ordularının İstanbul kapılarını zorlaması, İstanbul ve boğazların güvenliğinin tehlikeye girmesi..
3. Ekonomisi kötüye giden Rusya'ya gerekli yardımı götürmek. Ve Anadoludaki petrol yataklarını ele geçirmek.
4. Balkan Savaşları' nda yara almış Osmanlı devleti'ne ikinci hamleyi vurarak tamamen çökertmek. Bu sayede de Avrupa'ya açılabilme emellerini gerçekleştirmek.
5. İki Alman gemisinin Akdeniz'de İngiliz ve Fransız donanmasından kaçarak Türk bayrağı altında Rus limanlarını bombalaması.
6. Osmanlı Devleti'nin bu sebeplerden dolayı savaşa girmek zorunda kalması ve müttefiği olduğu Almanya'nın savaşı kazanacaklarına inanması.
ÇANAKKALE SAVAŞI'NIN SONUÇLARI
*İngiltereden 400 bin, Osmanlıdan 500 bin, Anzak ve Fransa dan 125 bin civarı asker bu savaşa katılmışlardır. Bu da çarpışmaların ne denli şiddetli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
*Bu savaşta 253 bin Türk askeri şehit düşmüştür, itilaf devletlerinden ise 250 bin civarı ölü olmuştur.
* Bu savaş sonucunda yeni bir devlet ortaya çıkmaya başlamıştır.
*Çarlık Rusyaya yardım gidememiş ve sovyetler birliği kurulmuştur.
* Osmanlının sürekli kaybeden imajı bir nebze olsun silinmiştir.