Çanakkale Savaşındaki kahramanlar ve hikayeleri: Çanakkale Savaşının kahraman isimleri

Çanakkale Savaşındaki kahramanlar ile ilgili sorgulamalar milyonların gündemine geliyor. Her yıl çeşitli etkinliklerle şehitler anılırken 1914-1916 yılları arasında yapılan savaş, Türk tarihi ve dünya tarihi açısından önemli olup tarihin kanla yazılan sayfalarından biri olarak bilinirken Çanakkale Savaşındaki kahramanlar ve hikayeleri araştırılır hale geldi. On binlerce vatandaşın vatanı uğruna kahramanlık savaşı verdiği bu zafer sonucunda Türk ordusu 18 Mart'ta Çanakkale'de İtilaf Devletleri'ne karşı büyük bir destan yazmıştır. İşte 18 Mart Çanakkale Savaşının kahraman isimleri!
Türk milletinin destansı zafere imza attığı Çanakkale Savaşındaki kahramanlar ve hikayeleri günümüzde de sıklıkla araştırılıyor. 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'yle Çanakkale Savaşında askerlerimizin kahramanca mücadelesi bundan tam 106. yıl önce zaferle neticelenirken Çanakkale Savaşındaki kahramanlar ile ilgili detaylar şöyle;
Çanakkale Cephesi'ne Yarbay rütbesiyle gelen Mustafa Kemal Bey, 19. Tümen Komutanı olarak bir tümeni yönetiyordu. Savaşın en kritik anında yaklaşık 130 bin kişilik bir kolorduya Albay rütbesiyle komutanlık yaptı. Aylarca süren savaşlardan sonra ise Anafartalar Grup Komutanlığı'na getirilerek gösterdiği üstün başarılar sonucunda "Anafarta Kahramanı" ünvanını aldı.
Mecidiye tabyasında tek top ayakta kalmış, onun da mermi kaldıran vinci bozulmuştu. Seyit Onbaşı büyük bir güçle 276 kg'Iık mermiyi kaldırıp namlunun ucuna sürmüş ve Ocean gemisinde büyük bir yara açmıştı.
Anafartalar Cephesinde 56. fıkrayla omuz omuza çarpışarak, tüm gücüyle düşmana karşı koymayan çalışan Mücahide Hatice Hanım bir çok cephede çarpışarak kurtuluş savaşına hizmet etmiştir.
Bulgaristan'ın Filibe şehrinde doğan Mehmet Çavuş'un ailesi Osmanlı Rus Savaşı sırasında Anadolu'ya göç ederek Biga'ya yerleşmiş. Hayatının 16 yılı boyunca askerlik yapan Mehmet Çavuş, Çanakkale Savaşı sırasında Seddülbahir cephesinde görev almış ve kahramanlıklarıyla adını tarihe yazdırmış.
Sivil olmasına rağmen bizzat Mustafa Kemal'in yanında omuz omuza cephede görev alan Halide Onbaşı, rütbe alarak savaş kahramanı olarak tarih kitaplarına geçmiştir. Türk halkına birlik olmalarını, işgale karşı çıkmaları ve savaşmaları gerektiğini konuşmalarıyla yaymaya çalışarak cesaretlendirmiştir.
Nusret mayın gemisi Çanakkale Savaşları'nda döşediği mayınlar İle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanılmasında büyük rol oynamıştı.
Çocukluğu cephelerde geçen, babası Albay Hafız Halit Bey olan Nezahat Onbaşı kahramanlığı ve cesaretiyle Atatürk'ün dahi ilgisini çekmiştir. Askerler tarafından alay kızlı alay anılan Nezahat Onbaşı Gediz cephesinde işlerin istenildiği gibi gitmediği, askerlerin çekilmek istemeleri karşısında önlerini keserek buna mani olmuştur.
Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir "anıtcephe" dir. Çünkü Türk ordusu üstün muharebe taktiklerini, silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Bununla beraber dünya harp tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur.
Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da "Çanakkale Geçilemez!" ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti için en önemli tarihlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi her yıl olduğu gibi bu yılda törenlerle şiirlerle kısacası kutlanacak ve şehitler anılacak.