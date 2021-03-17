Çanakkale şehidi yüzbaşı Yusuf Kenan’ın adı liseye verildi

Çanakkale şehidi Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın adı Sancaktepe ilçesinde yapımı tamamlanan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verildi. Lisenin açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "1999 depremi ve öncesindeki 1322 okuldan 722 okulumuz güçlendirildi, 344 okulumuz yıkıldı yeniden yapıldı. Kalan 86 okulumuzu da 2023 yılı içerisinde tamamlayacağız inşallah. Bu güzel okul bu şekilde Sancaktepe ilçemize 52 buçuk milyon liraya mal oldu." dedi.

Çanakkale zaferine giden yolu açan gizli kahramanlardan bir mezar taşı bile olmayan Çanakkale Şehidi Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın adı Sancaktepe ilçesinde yapımı tamamlanan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verildi Yüzbaşı Yusuf Kenan Lisesi için açılış törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İstanbul İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu ve Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın torunu Hüsnü Uras da katıldı. Programda lisenin müzik öğretmenleri bağlama eşliğinde Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.

"KALAN 86 OKULUMUZU 2023 YILI İÇERİSİNDE TAMAMLAYACAĞIZ"

Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ".Çanakkale şehidimiz Yüzbaşı Yusuf Kenan Çanakkale zaferine giden yolu açan gizli bir kahramanımızdır. Bir mezar taşı dahi olmayan Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın adı Sancaktepe'de yeni yapılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde yaşayacak.Daha önce burada da bir okul vardı. Ama 1999 depreminden sonra o zamanki o depremin bizlerdeki bırakmış olduğu izler, o tecrübe, aynı sıkıntısının bir daha yaşanmaması için 2006'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kurduğu mega kentte 1999 ve öncesindeki kaç tane okul varsa ki sayısını da söyleyeyim bin 322. Bunların her birine yine 2006 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizzat talimatlarıyla kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, Valiliğimizin koordinasyonuyla tek tek bütün okullara gidildi. Zeminlerine, binaların dayanıklılığına bakılarak 722 okulumuz güçlendirildi, 344 okulumuz yıkıldı, yeniden yapıldı. Tıpkı bu okul gibi. Bu güzel okul bu şekilde Sancaktepe ilçemize 52 buçuk milyon TL'ye mal oldu. Peki o 1322 okuldan geriye ne kaldı? İlk defa buradan söylüyorum. 86 tane okulumuz kaldı. O 86 okulumuzu da inşallah biz 2023 yılı içerisinde tamamlayacağız. Böylece 1999'dan önceki bütün okullarımız deprem dayanımı ile ilgili hiçbir de çekilmeden kesintisiz hizmet verecek" dedi.

"LİSEMİZ ÇANAKKALE ŞEHİDİMİZ YÜZBAŞI YUSUF KENAN'IN ADIYLA ŞEREFLENDİ"

Vali Yerlikaya, "Sancaktepe ilçemizde yapımı yeni tamamlanan, 1500 öğrencimizin eğitim göreceği, 44 derslik ve 26 atölye kapasiteli "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz," Çanakkale Şehidimiz Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın adıyla şereflendi. Ne mutlu. Bir mezarı dahi olmayan, Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın adı, ilelebet, artık bu okulumuzla birlikte yaşayacak. Okuldan çok bir müzeyi andıran hale getirildi. İçinde Balmumu heykeller, Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın cephedeyken eşi Zehra Hanım'a gönderdiği o asırlık mektuplar, siyah beyaz fotoğraflar ve o ince ince düşünülen detaylar. Bu güzel okulumuzun gerek yapımında gerekse Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın okulumuza adının verilmesi sürecinde emeği geçen ve canla başla çalışan herkese ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.