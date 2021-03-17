Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 18 Mart Çanakkale Türküsü sözleri ve hikayesi - Çanakkale Türküsü’nün hikayesi nedir, sözleri neler?
Giriş Tarihi: 17.3.2021 16:30 Son Güncelleme: 17.3.2021 16:38

18 Mart sözleri ve hikayesi - Çanakkale Türküsü’nün hikayesi nedir, sözleri neler?

18 Mart Çanakkale Türküsü sözleri ve hikayesi - Çanakkale Türküsü’nün hikayesi nedir, sözleri neler?

Çanakkale Savaşı’nı anlatan bir türkü olarak bilinen sözleri ve hikayesi merak edilmeye başlandı. ’nin 106.yılının bu sene büyük bir coşkuyla kutlanacak olmasından dolayı konuya yönelik araştırmalar sürüyor. Türk tarihi açısından büyük önem taşıyan günlerin başında gelen 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anısına, Çanakkale Türküsü’nün hikayesi nedir? İşte ve hikayesi

Bu sene Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106.yıl dönümü, 18 Mart tarihinde kutlanacak. 18 Mart Şehitleri Anma Günü, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişi ile yapılacak. Çanakkale Cephesi, dünya tarihinde de büyük bir yer edinmiş olmakla birlikte savaş sırasında ortaya çıkan Çanakkale Türküsü yıllardır söylenmektedir. Çanakkale Türküsü'nün hikayesi nedir, sözleri neler? İşte Çanakkale Türküsü sözleri ve hikayesi

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ SÖZLERİ VE HİKAYESİ

Çanakkale türküsünün hikayesi bir mektuptan kaynak almaktadır. Bu mektuptan Emrullah Nutku'nun "Çanakkale Şanlı Tarihine Bir Bakış" adlı kitabında bahsedilmektedir.

Mektubun sahibi, kitabın yazarı Emrullah Nutku'nun kardeşi Seyfullah'tır. 1903 yılında doğan Seyfullah savaştan önceki dönemde Çanakkale Sultanisi adı verilen o dönemin lisesinde 1. sınıf öğrencisidir. Seyfullah'ın mektubu üzerinde 29 Eylül 1914 tarihi bulunmaktadır ve Çanakkale'den gönderdiği mektupta annesine seslenir.

Sevgili Anneciğim,

İki yıldır ayrı yaşadığımız bu hayat artık bitiyor. Sana ve aileme kavuşacağım için çok mutluyum.

Okulumuz artık hastane olacağı için bizi İstanbul'daki okullara göndereceklermiş. Öğretmenlerimizin büyük kısmı da askere gidiyor, üst dönemlerdeki ağabeylerimiz ise gönüllü olarak askere gideceklermiş. Türkçe öğretmenimiz bugün sınıfa geldi ancak çok durmadı, o da bize veda etti. Giderken bize vakti geldiğinde vatana yapılan hizmetin okulda verilen hizmetten daha kutsal olduğunu söyledi.

Kısa zaman önce sokaklardan askerler geçmeye başladı. "Çanakkale içinde Aynalı Çarşı, Anne ben gidiyom düşmana karşı" türküsünü söyleyerek yürüyorlar. Kimileri at sırtında kimileri develerle yol alıyorlar. Top arabaları ve mekkareler de onlara eşlik ediyor. Savaş çıkacağını söylediler. İngiliz ve Fransız gemilerinin boğazda dolaştığını duyduk. Gemiler buraları vuracakmış, ancak yakında İstanbul'a gideceğimiz için ben bunları göremeyeceğim. Oysa görmek isterdim. Sonunda size kavuşacağımı biliyorum.

Babamın ve siz anneciğimin ellerinden öperim, kardeşlerime selam ederim.

Oğlunuz Seyfullah.

Albay Mustafa Kemal, zaferle çıkacağı Çanakkale Savaşı'nda silah arkadaşlarıyla... (7 Eylül 1915); (Soldan Birinci Binbaşı İzzeddin (Çalışlar), ikinci Yüzbaşı Tevfik (bıyıklıoğlu), üçüncü Yüzbaşı Cevdet, dördüncü Mustafa Kemal, Beşinci Doktor Yarbay Hüseyin, altıncı Yüzbaşı Saim, yedinci Yüzbaşı Neşet (Çopur)

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ

Çanakkale içinde aynalı çarşı

Ana ben gidiyom düşmana karşı, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir ağaç selvi

Kimimiz nişanlı, kimimiz evli, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir kırık testi

Analar babalar ümidi kesti, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale üstünü duman bürüdü

On üçüncü fırka harbe yürüdü, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale elinde toplar kuruldu

Vay bizim uşaklar orda vuruldu, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale köprüsü dardır geçilmez

Al kan olmuş suları bir tas içilmez, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale'den çıktım yan basa basa

Ciğerlerim çürüdü kan kusa kusa, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale'den çıktım başım selamet

Anafarta'ya varmadan koptu kıyamet, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde vurdular beni

Ölmeden mezara koydular beni, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde sıra söğütler

Altında yatıyor aslan yiğitler, off, gençliğim eyvah

ARKADAŞINA GÖNDER
18 Mart Çanakkale Türküsü sözleri ve hikayesi - Çanakkale Türküsü’nün hikayesi nedir, sözleri neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA