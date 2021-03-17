Çanakkale Zaferi künyesi oluşturma ekranı: 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anısına Dijital Hatıra Künyesi nasıl ve nereden oluşturulur?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma gününe özel hatıra künyesi çalışmasıyla bugünden milyonların gündemindeki yerini aldı. www.18martetkinlikleri.com web sitesi üzerinden kişilerin kendi isimleriyle oluşturdukları künyeler İstiklalden İstikbale hashtagi ile sosyal medya üzerinden milyonlar tarafından paylaşılıyor. "18 Mart Çanakkale Şehitleri Anısına Dijital Hatıra Künyesi nasıl oluşturulur?" sorusu ise bu noktada binlerce kişi tarafından araştırma konusu haline geldi. Bakanlık tarafınca konuyla ilgili olarak gelen açıklamada "Kampanya çerçevesinde herkesi Çanakkale Dijital Savaş Künyesini doldurup bu tarihin bir parçası olmaya davet ediyoruz." İfadeleri kullanıldı.
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ HATIRA KOLYESİ OLUŞTURMA EKRANI!
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gelen açıklamada; Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, vatandaşlara Çanakkale şehitleri anısına hatıra "Çanakkale Dijital Savaş Künyesi" oluşturma çağrısı yapıldı. Bu noktada kişiler, oluşturulan resmi site üzerinden isim, kan grubu, doğum yeri gibi detaylarla bu anlamlı güne özel künyelerini oluşturabilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Çanakkale şehitleri anısına hatıra "Çanakkale Dijital Savaş Künyesi" oluşturma çağrısı yapıldı.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında yapılan tören ve kutlamalar için bu yıl "İstiklalden İstikbale Çanakkale" temasının belirlendiği belirtildi.
Etkinlikler kapsamında, "Çanakkale Dijital Savaş Künyesini Doldur; Sen de Tarihin Parçası Ol" uygulamasının düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Çanakkale Zaferi'ni kazandıran yüksek ruhun kuşaktan kuşağa yaşatılması adına yılın temasına ilişkin iletişim planlaması çerçevesinde 'Çanakkale Dijital Savaş Künyesi' uygulaması hazırlanmıştır.
HATIRA KÜNYESİ NASIL OLUŞTURULUR?
Dönemin savaş bilgileri ile günümüz kişisel bilgilerinin karma olarak kullanılması ile ortaya çıkan dijital künye görseli doldurulup paylaşılmak üzere Tarihi Alan Başkanlığı tarafından açılan "www.18martetkinlikleri.com" web sitesi üzerinden kullanıma sunulmuştur. Bir künyede olan ad, soyad, kan grubu ve şehir bilgilerinin bir uygulama aracılığı ile doldurulması sonucunda sistem tarafından otomatik hazırlanan künye görseli, ekrana paylaşma seçenekleri ile gelerek günümüz dijital etkileşim diline uygun bir içerik oluşturma imkanı sağlamış olacaktır. Kampanya çerçevesinde herkesi Çanakkale Dijital Savaş Künyesini doldurup bu tarihin bir parçası olmaya davet ediyoruz."
HATIRA KÜNYESİ OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ
İLK PAYLAŞIM BAKAN ERSOY'DAN
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "İstiklaldenİstikbaleÇanakkale" etiketini ve "Çanakkale şehitlerimiz anısına oluşturduğum hatıra künyemi onurla ve gururla taşıyacağım." ifadesini, web sitesi üzerinden oluşturduğu hatıra künye ile birlikte sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.