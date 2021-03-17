Çanakkale Zaferi künyesi oluşturma ekranı: 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anısına Dijital Hatıra Künyesi nasıl ve nereden oluşturulur?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma gününe özel hatıra künyesi çalışmasıyla bugünden milyonların gündemindeki yerini aldı. www.18martetkinlikleri.com web sitesi üzerinden kişilerin kendi isimleriyle oluşturdukları künyeler İstiklalden İstikbale hashtagi ile sosyal medya üzerinden milyonlar tarafından paylaşılıyor. "18 Mart Çanakkale Şehitleri Anısına Dijital Hatıra Künyesi nasıl oluşturulur?" sorusu ise bu noktada binlerce kişi tarafından araştırma konusu haline geldi. Bakanlık tarafınca konuyla ilgili olarak gelen açıklamada "Kampanya çerçevesinde herkesi Çanakkale Dijital Savaş Künyesini doldurup bu tarihin bir parçası olmaya davet ediyoruz." İfadeleri kullanıldı.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ HATIRA KOLYESİ OLUŞTURMA EKRANI!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gelen açıklamada; Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, vatandaşlara Çanakkale şehitleri anısına hatıra "Çanakkale Dijital Savaş Künyesi" oluşturma çağrısı yapıldı. Bu noktada kişiler, oluşturulan resmi site üzerinden isim, kan grubu, doğum yeri gibi detaylarla bu anlamlı güne özel künyelerini oluşturabilecek.