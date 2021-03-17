Çanakkale Zaferi ne zaman, kaç yılında oldu? Çanakkale savaşı kaç yıl sürdü?

Çanakkale Zaferi ne zaman, kaç yılında oldu ve Çanakkale savaşı kaç yıl sürdü soruları en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Çanakkale Zaferi'nin kutlandığı 18 Mart tarihi bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Kahraman Türk ordusunun cephede verdiği mücadele, sadece Türk tarihini değil dünya tarihini de değiştirdi.
Çanakkale Savaşı, 18 Mart 1915 yılında başlamış, 9 Ocak 1916 tarihinde sona ermiştir.
1. 1911-1912 yıllarında Osmanlı Devleti son Afrika toprakları olan Trablusgarp ve Bingazi'yi İtalya'ya bırakmış, 1912-1913 Balkan hezimeti ise, 500 yıldır Türk olan Rumeli'deki son Türk hâkimiyetini yok etmişti. Bu yüzden Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almak istemesi
2. İngiliz ve Fransızların İstanbul'u ele geçirmek istemesi ve İstanbul'a giden yol ise Çanakkale Boğazı'ndan geçer. Bulgar ordularının İstanbul kapılarını zorlaması, İstanbul ve boğazların güvenliğinin tehlikeye girmesi..
3. Ekonomisi kötüye giden Rusya'ya gerekli yardımı götürmek. Ve Anadoludaki petrol yataklarını ele geçirmek.
4. Balkan Savaşları' nda yara almış Osmanlı devleti'ne ikinci hamleyi vurarak tamamen çökertmek. Bu sayede de Avrupa'ya açılabilme emellerini gerçekleştirmek.
5. İki Alman gemisinin Akdeniz'de İngiliz ve Fransız donanmasından kaçarak Türk bayrağı altında Rus limanlarını bombalaması.
6. Osmanlı Devleti'nin bu sebeplerden dolayı savaşa girmek zorunda kalması ve müttefiği olduğu Almanya'nın savaşı kazanacaklarına inanması.
ÇANAKKALE SAVAŞI'NIN SONUÇLARI
*İngiltereden 400 bin, Osmanlıdan 500 bin, Anzak ve Fransa dan 125 bin civarı asker bu savaşa katılmışlardır. Bu da çarpışmaların ne denli şiddetli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
*Bu savaşta 253 bin Türk askeri şehit düşmüştür, itilaf devletlerinden ise 250 bin civarı ölü olmuştur.
* Bu savaş sonucunda yeni bir devlet ortaya çıkmaya başlamıştır.
*Çarlık Rusyaya yardım gidememiş ve sovyetler birliği kurulmuştur.
* Osmanlının sürekli kaybeden imajı bir nebze olsun silinmiştir.