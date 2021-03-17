Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Bali Paşa Yokuşu üzerinde bir kahvehanede yaşanan olay dün akşam meydana geldi. Saat 22.30 sıralarında kumar oynandığı ihbarı alan Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Canlı tombala baskınında saman balyasına saklandı | Video

1'i mekan sahibi olmak üzere 28 kişiye, kumar oynamaktan 37 bin 408 lira, koronavirüs tedbirleri kapsamında 97 bin 132 lira, toplamda 134 bin 540 lira cezai işlem uygulandı. Kahvehanenin ruhsatsız olduğu tespit edilmesi üzerine, bölge zabıta ekipleri olay yerine gelerek mekanı mühürledi. Mekan sahibi olan bir kişi, yasal işlemler için Polis Merkezine götürüldü.



Yapılan operasyonda bazı kişilerin, polislere yakalanmamak için kahvehanenin üst katında bulunan saman balyalarının arasına gizlendiği görülüyor. Öte yandan, görüntülerde 'canlı tombala" adı verilen kumar oyununun makinesi ve kahvehanedeki kişiler yer alıyor.