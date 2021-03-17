Cinayet sanığına 6 yıl haksız tahrik indirimi

İzmit İlçesi Fevziye Camii mevkiinde 2019 Haziran ayında meydana gelen olayda, Mübarek Bağcıer, yeğeninin kocası J.E. tarafından sokak ortasında dövüldüğünü görünce araya girmeye çalıştı. Bu sırada, Mübarek Bağcıer ile J.E. arasında tartışma çıktı. Tartışma J.E.'nin kardeşi B.E.'nin de katılmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada J.E., üzerinde bulunan bıçakla Mübarek Bağcıer'i bacağından yaraladı. Mübarek Bağcıer kanlar içerisinde yere yığılırken, J.E. ise olay yerinden kaçtı. Bağcıer, kalp masajının ardından hayata döndürüldü. Ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mübarek Bağcıer, burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bağcıer, doktorların tüm müdahalesine rağmen 3 Temmuz günü hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, katil zanlısı J.E.'yi bir arkadaşının evinde yakalayarak gözaltına aldı.Adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN AĞIR CEZAYI ALSIN

Olayla ilgili olarak Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 22 Temmuz 2020 tarihinde görülen son duruşmada Mübarek Bağcıer "Kasten öldürme" suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık J.E, Yargıtay'ın verilen kararda "Haksız tahrik indirimi uygulanmalı" şeklinde olan bozma ilamı sonrasında Sanık J.E bugün tekrar Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmada Sanık J.E ile müştekiler Vildan B. ve Yonca B. ile taraf avukatları hazır bulundu. Müştekiler Vildan B. ve Yonca B., "Sanığın en ağır cezayı almasını istiyoruz." dedi.

SADECE KENDİMİ SAVUNDUM

Sanık J.E duruşmada söz alarak, "Kimseyi öldürmek gibi bir amacım yoktu. Mübarek benden sonra olay yerine geldi. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım. Ben sadece kendimi savundum." Müşteki Vildan B., Jiyan Ejderoğlu'nun beyanları sonrası söz alarak, "Jiyan olay yerine ekmek bıçağı ile hazırlıklı gelmiş. Maktul Mübarek Bağcıer araya girmese bir kadın cinayeti işlenecekti. Sanık bize orada pusu kurdu." dedi

10 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti Sanık J.E'ye, "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçunun en üst sınırından 14 yıl ceza verdi, uygulanan haksız tahrik indirimiyle Sanık J.E 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa ayrıca Müştekiler Yonca ve Vildan B.'ye karşı tehdit suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.