Devleti milyonlarca lira zarara uğratmışlar

Diyarbakır'daki Canlı Hayvan Borsasında küpeleme işlemi yapılan ancak hastalık nedeniyle ölen veya kesime sürülen büyükbaş hayvanların sistemden düşümünü yapmayarak kulaklarındaki küpeleri söküp tekrardan kayıt dışı biçimde farklı hayvanlara takarak milyonlarca liralık haksız kazanç sağlayan 19'u tutuklu, 65 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Diyarbakır Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele savcısı Sadullah Gümüş'ün hazırladığı 1145 sayfalık iddianamede kamu zararına neden sahtecilik tek tek anlatıldı. Aralarında Veteriner, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde görevli 14 kamu çalışanının da sanık olduğu iddianamede, denetimlerde yere atılmış, sahte olduğundan şüphelenilen 86 küpenin incelendiği ve 54'ünün sahte olduğu, geri kalanların sistemdeki kayıtlara göre ölü hayvanlara ait olduğu tespit edildi. Küpelenen hayvanların kayıt altına alındığı, sağlık, yaş ve aşı bilgilerinin sisteme işlendiği, ancak sanıkların kesime giden veya hastalık nedeniyle ölen hayvanları Tarım İl Müdürlüklerine bildirmeyip sistemden düşümlerini yapmadıkları, bu küpeleri penseyle söküp kayıt dışı hayvanlara takarak iç piyasaya bandrollü hayvanmış gibi satış yaptıkları belirlendi.

HALK SAĞLIĞINI HİÇE SAYMIŞLAR

Sahte küpelerde orijinal küpede olması gereken Bakanlık logosu ile küpe numarası ve barkod bulunmadığı öğrenildi. Sahte küpelerin maddi menfaat karşılığında sanık veteriner hekimlerce hazırlanarak hayvanlara takıldığı bildirildi. Hayvan sağlığı ve hareketlerinin kontrolü açısından son derece önemli olan küpeleme işlemlerinin yanı sıra sağlık raporlarının da usulüne uygun düzenlenmediği ve kayıt dışı hayvanların sanki denetim altındaymış gibi sahte evraklarla Türkiye'nin birçok bölgesine sevk edildiği vurgulandı. Sanıkların bu şekilde halk sağlığının hiçe sayarak hayvansal hastalıkların tüketicilere yayılmasına yol açtıkları kaydedildi.

ÖLÜ HAYVANLAR SİSTEMDE YAŞIYOR GÖRÜNÜYOR

Hayvan sevklerinin usulüne uygun yapılabilmesi için aşılama sonrası hayvanların belli bir süre bekledikten sonra sevk için uygun hale geldiği, sanıkların bu kurala uymayıp hayvanlar arası hastalıkların hızla yayılmasına yol açtıkları gibi insan sağlığını da tehlikeye attıklarına dikkat çekildi.

Küpelemenin yetkili veterinerce yapılması gerekirken, alım-satımcı sanıkların ya tümden sahte, ya da Tarım Müdürlüklerine bildirmeksizin usulsüz hayvan kesimi sonrasında hayvanların kulağındaki küpeleri satışa sunulan hayvanlara taktıkları bildirildi. Sanıkların kesime giden veya ölen hayvanın TÜRKVET sisteminden düşümünü yapmaları gerekirken, bunu yapmadıkları için ölen hayvanın Bakanlığın sisteminde yaşıyor göründüğü tespit edildi. Nakil sırasında polis ve jandarmada TÜRKVET sistemi bulunmadığı için belgelerin sahte olup olmadığını da tespit etmenin mümkün olmadığı, sanıkların da bunu fırsat bilerek rahatlıkla hayvanları Doğudan Batıya, Batıdan da Doğuya sevk ettikleri ifade edildi. Sanıkların hayvan sevki sırasında kullandıkları belgelerin Tarım Bakanlığına ait resmi belgeler olduğu, belgelerin sevk öncesi belli ücret karşılığı alındığı belirlendi. Sanıkların tamamen sahte olan sevk belgelerinde düzenleyici olarak gösterilen veteriner hekimlerin gerçekte var olmadığı, hayali isimler yazıldığı tespit edildi. Tarım Bakanlığınca görevlendirilen Başmüfettişin raporuna göre sanıkların kamuyu milyonlarca liralık zarara uğrattıkları ifade edildi. Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.