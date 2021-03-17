Drift attı ehliyette arabada elinden gitti

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerince Sosyal medya üzerinden yapılan çalışmada; 12 Mart günü Ataşehir İlçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde DRİFT yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan 34 BLL 62 plakalı araç sürücüsünün M. B. K. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

34 BLL 62 plakalı araç sürücüsü M. B. K. 'ya KTK'nın 67/1D (Drift) maddesinden 6 bin 700 TL, 32/3 (Abart Egzoz)maddesinden 1339 TL ve 44/1B (Sürücü belgesini yanında bulundurmamak) maddesinden 314 TL, olmak üzere toplamda 8 bin 353 TL idari para ceza uygulandı.





34 BLL 62 plaka sayılı araç 60 gün süre ile trafikten men edilerek, şahsın sürücü belgesi KTK'nın 67/1D maddesine istinaden 60 gün geçici olarak geri alındı.

Ayrıca sürücü M. B. K. TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Ataşehir Şehit Salih Sevgican Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.