Ebe Dilan’ın ölümüne 'kaza süsü verilmek isteniyor' iddiası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan ve Ardahan Devlet Hastanesinde ebe olarak çalışan Dilan Toptaş, Van'da geziye 30 Ağustos 2020'de gardiyan olan erkek arkadaşı gardiyan Halil İbrahim Sert'in aracında başından vurulmuş ve ardından otomobil orta refüje çarparak kaza yapmıştı.

Genç kadın hayatını kaybederken, erkek arkadaşı Sert gözaltına alındı. Cezaevine konulan Sert, hakkında Van'da "Kasten Adam Öldürmek" ve "Delil karartmak" suçundan dava açıldı.

ÇELİŞKİLİ İFADE VERDİ

Kız kardeşinin ölümünden sorumlu tuttukları Sert'in çelişkili ifadeler verdiğini belirten Toptaş, "Sert ilk ifadesinde 'Dilan benden maske istedi. Torpidoda maskeyi çıkarırken silah oradaydı. Silahı yanıma aldım. Silah sol elimdeydi. Sağ elimle birlikte tutmuştum, o sırada nasıl patladı bilmiyorum' dedi. Daha sonraki ifadesinde ise, 'Dilan ile arabada seyir halindeydik ve torpidodan maske almaya çalışırken torpidoda buluna silahı aldığını ve kendisine oynamaması gerektiğini silahı yerine koymasını istedim. Silahı almaya çalıştım silahın namlusu Dilan'ın elindeydi kabzasından tutmuştum o sırada bana dönük haldeydi ve bir saniye içinde silah ateş aldı ve başından isabet aldı. Nazını kontrol ettim ve kanlar içindeydi yaklaşık iki dakika sonra refüje çarparak kaza yaptım' şeklinde ifade verdi. Bunlar çelişkili ifadeler. Tahliye olmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KARDEŞİMİN ÖLÜMÜNE 'KAZA SÜSÜ' VERİLMEYE ÇALIŞIYOR"

Dilan Toptaş'ı aracının içinde silahla vurup öldürdükten sonra cinayete 'kaza' süsü vermeye çalıştığına dikkat çeken abla Hüsniye Toptaş, "Son duruşmaya katıldık zanlının rahat tavırları ve çelişkili ifade vermesi bizi rahatsız etti. Kardeşimin silahla oynarken kendisini vurduğunu söyledi, kız kardeşim ebeydi okumuştu silahla oynayacak biri değildi. Silahtan korkardı, bıçaktan bile korkan bir insandı, 27 yaşında gencecik kardeşim cinayete kurban gitti ve olayın üstünün kapatılmasını istemiyoruz, sadece adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.