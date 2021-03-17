El freni çekip ters yöne döndü! Korku dolu anlar yaşayan sürücüler o anları kayda aldı

İstanbul Arnavutköy İlçesi Boğazköy İsmet İnönü Caddesi üzerinde 15 Mart günü makas atan ve drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görülen 34 HS 0736 plakalı araç sürücüsü Sivil Trafik Ekiplerince tespit edilerek yakalandı.

34 HS 0736 plakalı araç sürücüsü H. İ. 'ye KTK'nın 67/1-D (drift) maddesinden 6 bin 700 TL, 46/2-G (Makas atmak) maddesinden 1339 TL ve 56/1-C (Yakın Takip) 144 TL olmak üzere, toplam 8 bin 183 TL idari para ceza uygulandı.



H. İ. isimli şahsın sürücü belgesi Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesine istinaden 60 gün geçici olarak geri alındı, 34 HS 0736 plaka sayılı araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Ayrıca sürücü H. İ. TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Yavuz Selim Polis Merkezine teslim edildi.