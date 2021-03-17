En kirli kent Çorum

Türkiye, 106 ülkeyi kapsayan 2020 Dünya Hava Kirliliği Raporu'nda üç sıra gerileyerek 46'ncı sırada yer aldı. Rapora göre Türkiye'de hava kirliliğinin en yoğun olduğu kentler Çorum, Erzurum ve Düzce. İsviçre merkezli hava kalitesi teknolojisi şirketi IQAir tarafından yayımlanan rapor, metreküp başına düşen ince parçacıklı madde (PM 2.5) yoğunluğu ölçümlerine dayanıyor. BBC Türkçe'nin aktardığı raporda, iyi hava kalitesi aralığı 0-12 (μg/m3) PM 2,5 olarak tanımlanıyor. Orta kalitedeki havanın değer aralığı ise 12.1-35.4 (μg/m3). Türkiye'de metreküp başına düşen ortalama PM 2.5 yoğunluğu ise 18.7. 2019 raporunda bu yoğunluk 20.6 düzeyindeydi ve Türkiye 96 ülkenin yer aldığı listede 43'üncü sıradaydı.