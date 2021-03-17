Endonezyalı turistleri taşıyan midibüs devrildi 25 yaralı

Erciyes Kayak Merkezi'nden şehir merkezine dönene Endonezyalı turist kafilesini taşıyan 50 ABD 10 plakalı midibüs, Hisarcık mevkiinde kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kayarak devrilen midibüste 23 Endonezyalı turist ile bir Türk rehber ve şoför yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerini müdahalesiyle midibüsten çıkarılan turistler ambulanslarla Kayseri'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.