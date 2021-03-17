Eşini öldürüp canına kıydı

DÜZCE Akçakoca'da, Metin Aygün (53) eşi Mediha Aygün'ü (47) boğazını kesip öldürdükten sonra, kendisini de boğazından bıçaklayarak intihar etti. İddialara göre aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Metin Aygün ile 3 çocuğunun annesi olan Mediha Aygün sabaha karşı evde bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Metin Aygün, eline aldığı bıçakla eşinin boğazını kesti. Daha sonra aynı bıçakla kendi boğazını keserek hayatına son verdi. Gürültüye uyanan çocukların, anne ve babalarını kanlar içinde görünce şok geçirdiği öğrenildi. Çocukların çığlığını duyan komşuları hemen olay yerine gelerek 112 ve polis ekiplerini aradı. Sağlık ekipleri çiftin öldüğünü belirledi. Aygün çiftinin 16, 8 ve 6 yaşındaki çocukları koruma altına alındı. Çiftin cenazeleri otopsi için Akçakoca Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.