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Giriş Tarihi: 17.3.2021 23:47

yatan iller 18 Mart Perşembe: Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgula

Evde bakım maaşı yatan iller 18 Mart Perşembe: Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgula

Devlet tarafından evinde yaşlı, bakıma muhtaç kimselere bakanlara verilen yatan iller sorgulaması başladı. Her ayın belli tarihlerinde ödenen ödenekle ilgili olarak hangileri, gibi sorulara yanıt aranıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanmakta olan evde bakım maaşı yatan iller listesi sürekli güncellenirken en son 39 ile yattığı biliniyor. İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

yatan iller ile ilgili sorgulamalar bu ayda devam ediyor. Mart ayı itibariyle bakım paralarının yattığı illeri öğrenmek isteyenler hangileri sorusuna yanıt arıyor. Bu ücretten faydalanan evinde yaşlı engelli ve bakıma muhtaç kişilere bakan vatandaşlar il il ödenen tutarın kendi yaşadıkları şehirde yatıp yatmadığını merak ediyor. İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Evde bakım parası (maaşı) yatan ve yatmayan iller sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? 18 MART 2021

Devletin verdiği ödenekle ilgili olarak evde bakım maaşı yatan iller merak ediliyor. Son olarak 39 ile yatırıldığı bilinen evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve detayları şöyle;

Evde bakım maaşı yatan iller 18 Mart Perşembe: Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2021

ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

Evde bakım maaşı yatan iller 18 Mart Perşembe: Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgula

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Her gün yeni illerde yatırılan evde bakım maaşını e-devlet veya SMS yöntemiyle sorgulanabiliyor. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

E- DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA

ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Evde bakım maaşı yatan iller 18 Mart Perşembe: Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgula
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