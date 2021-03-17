Evden pasaport ve evlilik cüzdanı çaldı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Güzelbahçe İlçe Jandarma ekipleri, geçen pazartesi günü, İ.C.A.'ya ait evde yaşanan hırsızlık olayının ardından harekete geçti. Evin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Ş.G. olduğunu tespit etti. Ş.G., saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde çaldığı 18 Ata, 2 Cumhuriyet, 8 çeyrek ve 6 gram altın ile 3 bin 470 Euro, 6 pasaport ve 1 evlilik cüzdanı bulundu. Şüphelinin ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.