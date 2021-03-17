Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Fatih Kaya: Çanakkale Şehitlerini rahmet ve minnetle anıyoruz
Giriş Tarihi: 17.3.2021 12:35

Fatih Kaya: Çanakkale Şehitlerini rahmet ve minnetle anıyoruz

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Fatih Kaya: Çanakkale Şehitlerini rahmet ve minnetle anıyoruz

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, “Bu vatan için canlarını seve seve veren şehitlerimiz, emsalsiz özverileriyle, milletimizin değerlerinin ne kadar sağlam ve güçlü olduğunu tarih boyunca ispatlamışlardır” dedi.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya 18 Mart Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Kaya, "Aziz şehitlerimizin "Çanakkale Geçilmez" diyerek göğsünü siper edip, kanlarıyla suladıkları ve bizlere emanet ettikleri bu toprakları korumak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da içerde ve dışarda mücadelemiz devam edecektir. Çanakkale'de başarıya ulaşan kolektif ruh göstermiştir ki, dünyada bu milletin var oluş iradesini kıracak hiç bir güç yoktur. Bu vatan için canlarını seve seve veren şehitlerimiz, emsalsiz özverileriyle, milletimizin değerlerinin ne kadar sağlam ve güçlü olduğunu tarih boyunca ispatlamışlardır" dedi.

Kaya, "Aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde verdiği, inancın azmin ve kararlılığın simgesi olan 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve dua ile anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Burası Kolay Kampüs
Burası Kolay Kampüs
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Kaya: Çanakkale Şehitlerini rahmet ve minnetle anıyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA