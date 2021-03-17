Fatih Kaya: Çanakkale Şehitlerini rahmet ve minnetle anıyoruz

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya 18 Mart Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Kaya, "Aziz şehitlerimizin "Çanakkale Geçilmez" diyerek göğsünü siper edip, kanlarıyla suladıkları ve bizlere emanet ettikleri bu toprakları korumak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da içerde ve dışarda mücadelemiz devam edecektir. Çanakkale'de başarıya ulaşan kolektif ruh göstermiştir ki, dünyada bu milletin var oluş iradesini kıracak hiç bir güç yoktur. Bu vatan için canlarını seve seve veren şehitlerimiz, emsalsiz özverileriyle, milletimizin değerlerinin ne kadar sağlam ve güçlü olduğunu tarih boyunca ispatlamışlardır" dedi.

Kaya, "Aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde verdiği, inancın azmin ve kararlılığın simgesi olan 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve dua ile anıyorum" ifadelerine yer verdi.