GTA 5 Hileleri Nelerdir? - GTA 5 Hileleri Silah, Para, Ölümsüzlük Hilesi Ve Tüm Şifreler Listesi

GTA 5, 2013 yılında piyasaya sürülmüştür. O günden bu yana en popüler oyunlardan birisi olmayı başarmıştır. Günümüzde hala en fazla oynanan oyunlar listesinde de en ön sıralarda yer alır. GTA 5 hileleri ise oyun severlerin bu noktadaki en çok merak ettiği konudur. GTA 5 para hilesi ve GTA 5 silah hilesi başta olmak üzere GTA 5 hileleri ve şifreleri listesine bu başlık altında yer verdik. GTA 5 hileleri kullanarak oyunu dilediğiniz gibi kontrol altında ilerletebilirsiniz.
GTA 5 HİLELERİ NELERDİR?
GTA 5 hileleri arasında en popüler olanları ve işinize yarayacak tüm şifreleri aşağıda bulabilirsiniz. GTA 5 para hilesi de bu noktada ne kadar fazla araştırılsa da böyle bir şifre bulunmamaktadır. İşte GTA 5 hileleri;
Aranma Seviyesini Arttır : FUGITIVE
GTA 5 oyununda arabma seviyesini arttırma şifresini kullanarak oyunu daha heyecanlı hale getirebilirsiniz. Bu şifreyi yazdıktan sonra polisler tarafından her yerde aranacağınızı ve işinizin oldukça zor olacağını unutmayın.
Aranma Seviyesini Düşür : LAWYERUP
Aranma seviyesini düşürerek polisleri her ne yaparsanız yapın peşinizden atabilirsiniz. Bu şifreyi yazdıktan sonra artık daha rahat hale gelebileceksiniz.
Ölümsüzlük (5 Dakika) : PAINKILLER
GTA 5 severler tarafından en fazla kullanılan hilelerden birisidir. Ölümsüzlük hilesi yazarak tüm tehlikelere karşı kendinizi koruyabilirsiniz. Bu şifreyi yazdıktan sonra 5 dakika boyunca oyunda ölümsüzlük olacaksınız.
Hızlı Koşu : CATCHME
Hızlı koşu şifresi yürüyüş ve koşma hızınızı maksimum seviyeye çıkaracaktır. Bu şifreyi yazdıktan sonra tehlike anlarında daha hızlı hareket edebilecek hale geleceksiniz.
Havayı Değiştir : MAKEITRAIN
GTA 5 hileleri arasında en çok tercih edilenlerden birisidir. Şifrenin aktif hale gelmesi ile birlikte ister yağmurlu, ister güneşli hava oyunu oynayabileceksiniz.
Kayan Araçlar : SNOWDAY
Kayan araçlar şifresi yazarak oyunda adrenalin dolu dakikalar yaşayabilirsiniz. Bu hile aktif olduğunda şehirdeki tüm araçlar kayacak ve oyun daha zor bir hal alacaktır.
Buzzard Saldırı Helikopteri : BUZZOFF
Buzzard Saldırı helikopteri ile hem düşmanlarınızdan korunabilir hem de farklı şehirlere gidebilirsiniz.
GTA 5 HİLELERİ TÜMÜ
Yetenek Sayacını Doldur : POWERUP
Ağır Çekim : SLOWMO
Ağır Çekim Nişan : DEADEYE
Hızlı Yüzme : GOTGILLS
Süper Zıplama : HOPTOIT
Skyfall : SKYFALL
Yerçekimini Azalt : FLOATER
Yönetmen Modu : JRTALENT
GTA 5 OYUNU ARABA HİLELERİ
Stunt Uçağı : BARNSTORM
Duster Uçağı : FLYSPRAY
Comet Arabası : COMET
Rapid GT Arabası : RAPIDGT
Limuzin (Limo) : VINEWOOD
Çöp Kamyonu (Trashmaster) : TRASHED
Golf Arabası (Caddy) : HOLEIN1
BMX Bisiklet : BANDIT
Sanchez Motoru : OFFROAD
PCJ-600 Motoru : ROCKET
Deniz Uçağı : EXTINCT
Denizaltı : BUBBLES
Duke O'Death Arabası : DEATHCAR
GTA 5 SİLAH HİLELERİ
Paraşüt : SKYDIVE
Silahlar : TOOLUP
Can & Zırh Doldur : TURTLE
Bang Bang! (Patlayıcı Mermiler) : HIGHEX
Ateşli Mermiler : INCENDIARY
Patlayıcı Yumruklar : HOTHANDS
GTA 5 oyununda para hilesi bulunmuyor. Bu noktada borsa üzerinden hisse senetleri satın alıp geri satmak en çok tercih edilen yöntemdir.