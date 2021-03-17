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Giriş Tarihi: 17.3.2021 13:34

’nden cep havuzu!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Güngören Belediyesi’nden cep havuzu!

, Merkez Mahallesi Cep Havuzu'nun yapımına başladığını duyurdu. Toplam 963 metrekare alana inşa edilecek olan cep havuzun 180 metrekaresi cep havuz olacak. Proje kapsamında erkek ve kadın giyinme odaları, büfe, teras-bahçe, eğitim odası ve ibadethane de yer alacak

Güngören Belediyesi Merkez Mahallesi Cep Havuzu'nun yapımına başladığını internet sitesinden duyurdu. 2021 yılı itibariyle projelendirildiği belirtilen projenin, toplam 963 metrekarelik bir alanı kapsadığı belirtiliyor. Toplam 963 metrekarenin 180 metrekaresi cep havuza ayrılacak.

CEP HAVUZUN YAPIMINA BAŞLANDI

Güngören Belediyesi'nin cep havuzda mahremiyete dikkat edileceğinin vurgulandığı açıklamasında, Merkez Mahallesi Cep Havuzu projesinde erkek ve kadın giyinme odalarının olacağı belirtilirken, ayrıca ayrılan alanda büfenin, teras-bahçenin, eğitim odasının olacağı da ifade edildi. Ayrıca cep havuz projesinde ibadethane de bulunuyor.

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Güngören Belediyesi’nden cep havuzu!
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