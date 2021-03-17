Güngören Belediyesi’nden cep havuzu!

Güngören Belediyesi Merkez Mahallesi Cep Havuzu'nun yapımına başladığını internet sitesinden duyurdu. 2021 yılı itibariyle projelendirildiği belirtilen projenin, toplam 963 metrekarelik bir alanı kapsadığı belirtiliyor. Toplam 963 metrekarenin 180 metrekaresi cep havuza ayrılacak.



CEP HAVUZUN YAPIMINA BAŞLANDI



Güngören Belediyesi'nin cep havuzda mahremiyete dikkat edileceğinin vurgulandığı açıklamasında, Merkez Mahallesi Cep Havuzu projesinde erkek ve kadın giyinme odalarının olacağı belirtilirken, ayrıca ayrılan alanda büfenin, teras-bahçenin, eğitim odasının olacağı da ifade edildi. Ayrıca cep havuz projesinde ibadethane de bulunuyor.