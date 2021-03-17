Hacze giden genç avukat öldürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde haciz işlemleri için gittiği evde silahlı saldırıya uğrayan İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat 27 yaşındaki Ersin Arslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Sultan Orhan Mahallesi'nde yaşanan olay, iddialara göre şu şekilde gelişti: Gebze'de ikamet eden Y.Y.'nin evine haciz işlemleri için giden İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Ersin Arslan ile ev sahibi Y.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile birlikte ev sahibi Y.Y. tabancasını çıkararak avukat Arslan'a ateş etti.Göğsünden vurulan Arslan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Y.Y.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkanı Avukat Abdullah Onur Eyüboğlu, "Saldırgan en ağır cezayı alana kadar bu işin peşindeyiz" diye konuştu.