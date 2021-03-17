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Giriş Tarihi: 17.3.2021 12:21 Son Güncelleme: 17.3.2021 12:21

? TDK Sözlüğü'ne Göre Hala Şapkalı Mı Şapkasız Mı Yazılır?

Hala Nasıl Yazılır? TDK Sözlüğü'ne Göre Hala Şapkalı Mı Şapkasız Mı Yazılır?

Şapkalı kelimelerin yazımı ile ilgili yanlışlar günlük hayatımızda sık yapılmaktadır. Türkçenin doğru kullanımı son derece önemlidir, dolayısıyla kelimelerin doğru yazılışlarını bilmemiz gerekir. Hala kelimesi de gün içinde çokça kullandığımız kelimelerden bir tanesidir. Özellikle sosyal medya gibi birçok platformda şapkasız olarak kullanılan hala sözcüğünün şapkalı mı şapkasız mı yazıldığı TDK’nin resmi internet sitesi üzerinden araştırılmaktadır. Peki, ? Hala ne demek? TDK’ye göre hala doğru yazımı nedir? İşte konuyla ilgili bilinmesi gerekenler…

Günümüzde birçok kişi, şapkalı yazılan sözcükleri şapkasız hali ile yazmayı adet haline getirmiş olabilir. Ancak kelimenin doğru yazımında şapka yer alıyorsa eklenmeli ve sözcüğün doğru kullanılması gerekmektedir. Türkçeyi iyi kullanmanın önemini hepimiz biliyoruz ancak gelecek nesillerin dilimizi gerektiği gibi kullanmada örnek olmak açısından sözcüklerin nasıl yazıldığına özen gösterilmesinde de fayda bulunuyor. Hala sözcüğünü her yerde yazabiliyor ve konuşma esnasında pek çok kez kullanıyoruz. Bu kadar sık kullanılan bir kelimenin şapkalı ya da şapkasız yazıldığından emin mi olmak istiyoruz? O halde Türk Dil Kurumu'na göre hala kelimesinin şapka ile mi yazıldığı konusunu ele alacağız.

HALA NE DEMEK?

Hala sözcüğü Arapça kökenli olup dilimizde sık kullanılan sözcüklerden biri olarak karşımıza çıkar. Hala kelimesinin 2 anlamı bulunmaktadır. Kelimenin anlamlarına ilişkin detaylar şöyle;

  • Babanın kız kardeşi
  • Halen, şimdiye kadar, o zamana kadar, henüz

HALA NASIL YAZILIR?

Hala sözcüğünün nasıl yazıldığı Türk Dil Kurumu'nun online internet sitesinde yapılan sorgulamalar arasında ilk sırayı almaktadır. Her gün defalarca kez kullanılan bu kelimenin yazımı sırasında çoğu zaman hata yapılır. Bu nedenle yazımı sırasında pek çok kişi tereddütte kalabilir.

TDK HALA DOĞRU YAZIMI

Hala sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre hâlâ şeklinde yazılır. Kelimede yer alan her iki a harfinde de şapka bulunmaktadır. Hala kelimesinin cümle içinde kullanımı ise şöyledir;

  • Sabahtan beri onu bekliyorum ama hâlâ gelmedi.
  • Sen hâlâ ödevlerini bitirmedin mi?
  • Geçen yıl yaşadığım sağlık sorunlarının hâlâ etkisindeyim.

Burası Kolay Kampüs
Burası Kolay Kampüs
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Hala Nasıl Yazılır? TDK Sözlüğü'ne Göre Hala Şapkalı Mı Şapkasız Mı Yazılır?
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