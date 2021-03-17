Hasta ziyaretine giderken canından oldu

Merkez Nilüfer İlçesindeki Doğanköy mahallesi yakınlarında bulunan bağlantı yolundan 16 AEB 203 plakalı otomobili ile Şehir Hastanesine gitmeye çalışan Mustafa Avcu (60), NOSAB yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetti. O sırada karşı yönden gelen B.D'nin kullandığı servis minibüsüne kafadan çarpan Avcu, olay yerinde hayatını kaybederken, minibüste yolcu olarak Bulunan E.D ise yaralandı. E.D, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesinde kaldırıldı. Araç içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Mustafa Avcu'nun cansız bedeni de Şehir Hastanesi Morguna kaldırıldı.