Hastaneden kaçıp kardeşini katletti

Konya'da şizofreni hastalığı nedeniyle yüzde 55 oranında raporu bulunan Soner Bali, ailesinin isteği üzerine gündüz saatlerinde ambulans ve polis eşliğinde Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada psikiyatri servisine yatırılan Bali, hastaneden kaçarak evde yalnız olan lise birinci sınıf öğrencisi kız kardeşi Yağmur Bali'yi ders çalıştığı sırada boğazından bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı ifadesinde, "Ablam ve annem hastaneye yatırılmam konusunda sürekli kaymakamlığa dilekçe yazıyorlardı. Anneme unutamayacağı bir ders vermek istedim" dediği öğrenildi.