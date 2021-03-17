Hava durumundan son dakika: Fırtına ve kuvvetli yağış etkili olacak! (17 Mart hava durumu!)

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen hava durumu değerlendirmelerine göre; ülke genelinde bugün aralıklı da olsa yağışların gözlemleneceği bildirilirken bazı bölgeler için ise kuvvetli rüzgarla beraber yağış uyarısı yapıldı. Sıcaklıkların 2 ila 5 dereceye kadar düşeceğini bildiren Meteoroloji hava durumu tahminlerinde Marmara'nın güneydoğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı dikkat çekti.

FIRTINA VE KUVVETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK!

Kurumun resmi sitesinde yer alan hava durumu raporuna göre; Marmara bölgesinde genel anlamda sağanak yağışın etkili olması beklenirken bu akşam saatlerine doğru rüzgarın kuvvetlenmesi öngörülüyor. İstanbul'da sıcaklıkların 10 derece olması beklenirken yağışların aralıklı yağmur şeklinde olması beklentiler arasında yer alıyor.