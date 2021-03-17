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Giriş Tarihi: 17.3.2021 12:47

Belediyesi’nden 200 can dostu yuvası

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Hendek Belediyesi’nden 200 can dostu yuvası

Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’ne can dostları için yeni yuvalar yapılırken Başkan Babaoğlu, “Sokak hayvanlarıyla ilgili projelerimiz ve çalışmalarımız artarak devam edecek. Can dostlarımızı çok seviyoruz” dedi.

Her geçen gün geliştirilen ve modern bir hale getirilen Hendek Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde 700'e yakın can dostumuza ev sahipliği yapıyor. Misafir edilen sokak hayvanları uzman veteriner hekimler tarafından tedavi edilerek kayıt altına alınıyor. Sahiplendirme faaliyetlerine ve farkındalık çalışmalarına devam eden Hendek Belediyesi, pek çok can dostumuzu yeni ailesine kavuşturuyor.

Hayvan severlerin en çok sevdiği ve bu alanda yaptığı çalışmalarla örnek gösterdiği Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Biz, can dostlarımızı çok seviyoruz. 'Satın alma, sahiplen' prensibi ile hareket ediyoruz. Bu sayede son 2 yılda 200'e can dostumuzu yeni yuvalarıyla buluşturduk. Sokak hayvanlarıyla ilgili projelerimiz ve çalışmalarımız artarak devam edecek. Can dostlarımızı çok seviyoruz" ifadelerine yer verdi.

Hendek Belediyesi tarafından geliştirilen proje kapsamında sokaklara mama evleri konulurken, mevcut barınak geliştirilmişti. Hendek Belediyesi şimdi 17 dönümlük yeni bir barınak yapmak için çalışmalarını ise sürdürüyor.

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Hendek Belediyesi’nden 200 can dostu yuvası
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