Hendek’te HES koduyla 23 kişi yakalandı

Hendek Ticaret Merkezi'nde kurulan kapalı pazar yerinde geçtiğimiz haftadan itibaren HES kodu uygulamasının zorunlu hale getirilmesinin ardından polis, jandarma ve Hendek Belediyesi Zabıta ekipleri HES kodu sorgulamasını ve denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda HES kodu uygulamasına geçildiği ilk haftadan itibaren pazar yerinin etrafı demir bariyerlerle çeviren ekipler, belirlenen giriş noktalarında HES kodu sorgulaması yaptı.

Pazar yeri girişlerinde yapılan HES kodu sorgulamasında karantinada olması gereken 23 kişi yakalandı. İlk hafta yapılan HES kodu sorgulamasında 20 kişi yakalanırken, bu hafta yapılan sorgulamalarda 3 kişinin yakalandığı öğrenildi. Koronavirüs hastası veya temaslı olduğu gerekçesiyle karantinada olmaları gereken kişilerin pazar yerine gelerek HES kodu sorgulamalarında ortaya çıkması, HES kodu uygulamasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Karantinada olması gerekirken HES kodu uygulamasıyla yakalanan 23 kişi filyasyon ekipleri tarafından yeniden yaşadıkları bölgeye götürülerek karantinaya alınırken, 23 kişi hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan idari yaptırım uygulandığı öğrenildi.

Polis ve zabıtanın sıkı denetim ve kontrol yaptığı pazarda Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Öztürk ise bizzat pazarı gezdi. Esnaf ve vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyaran Başkan Yardımcısı Öztürk, "Temizlik-Mesafe-Maske konusuna dikkat edelim. Hep birlikte sağlıklı günler için üzerimize düşen görevi yapalım" dedi.