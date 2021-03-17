Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri HSK Başkanvekili Mehmet Yımaz’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
Giriş Tarihi: 18.3.2021 00:29

HSK Başkanvekili Mehmet Yımaz’dan mesajı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
HSK Başkanvekili Mehmet Yımaz’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, 18 Mart ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yılmaz "Türkleri İstanbul'dan değil , Anadolu'dan söküp atacağız!" diye yola çıkanlar, çok zor anlarda ülkenin tümümde hakim olan "Mehmetçik ruhu"nu hiç anlayamamıştır" dedi.
Mehmet Yılmaz'ın mesajı şöyle;
Türkleri İstanbul'dan değil , Anadolu'dan söküp atacağız!" diye yola çıkanlar, çok zor anlarda ülkenin tümümde hakim olan "Mehmetçik ruhu"nu hiç anlayamamıştır. Bu ruh; Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşında, Kıbrıs' da, 15 Temmuzda bütün düşmanlıklarla baş etmeyi bilmiş daima dimdik ve sapasağlam kalmıştır. Dönemin tarihçilerince tarif edildiği üzere "Çanakkale savaşı devler ülkesinde, devler savaşıdır. Savunulan vatanın öz topraklarıdır. Ve bu toprakları ülkenin öz çocukları olan devler savunmuştur." Yaşananlar efsane değil gerçeğin tam kendisidir ve Çanakkale gerçeğini efsaneler bile kıskanmıştır. Bu mucizeyi gerçekleştiren Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, onbinlerce isimsiz kahramanı, tüm şehit ve gazilerimizi gururla, sevgiyle, hürmetle anıyoruz. Aziz şehitlerimiz hüzünlenmeyin. Sizi hiç unutmayacak, vatanın birliğine, dirliğine, bölünmez bütünlüğüne her şartta sahip çıkacak evlatlarınız daima var olacaktır. Zaferin 106 yılı kutlu olsun.

ARKADAŞINA GÖNDER
HSK Başkanvekili Mehmet Yımaz’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA