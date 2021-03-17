İlkokul mezunu kadın girişimci, tek başına “Çocuklar gülsün” projesi başlattı

İlçenin Yusuf Sami caddesinde bir süre önce açtığı kitapevi ve hediyelik eşya dükkânında hayal ettiği 'Çocuklar gülsün' projesi kapsamında çeşitli il ve ilçeden hayırseverlerin de desteğiyle yürüttüğü kırtasiye malzemelerinin yer aldığı hediye paketlerini hazırlayan Ayşe Serkendiz şunları kaydetti: "Ben genç girişimci olarak ailemin desteğiyle işyeri açtım. İlkokul mezunuyum ailemin maddi durumundan dolayı okuyamadım, okuyamadığım için hep hayal ederdim maddi durumu olmayan öğrencilerin okuması için bir nebzede katkı sunmak amacıyla böyle bir proje başlatmaktı. Kısa süre önce açtığım işyerinde hayallerimin ilk adımlarını atmak için kırsal mahallelerimiz ve Engelli ailelerinin öğrencilerine yönelik 'Çocuklar gülsün' projesi başlattım, proje kapsamında bin öğrenciye içerisinde kalem, boya, resim defteri ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerden oluşan hediye paketi hazırlamaya başladım" dedi.

200 HEDİYE HAZIRLANDI

Kısa bir süre önce başlatılan 'Çocuklar Gülsün' projesiyle 200 hediye paketi hazırlandığını söyleyen Serkendiz, "Başlattığım proje gün geçtikçe Türkiye'nin her il ve ilçesinde bulunan duyarlı insanlarımızın sayesinde malzemeler toplanıyor, hedefim bin paket hazırlayıp öğrencilere dağıtmak. Şuan 200 hediye paketimiz hazır kırsal mahallelerimizdeki okullarımızda tespit edilen öğrencilerimiz ile engelli ailelerimizin öğrencilerine ulaştırmaktır. Şuanda projemize ülkemizin dört bir yanından destek görüyor. Hakkâri, Rize, Kayseri, İstanbul gibi şehirlerde görev yapan öğretmen, doktor, mühendis, hayırseverlerimiz ve özellikle kadın Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'ın desteğiyle hediyelerimiz toplanıyor, bugüne kadar hayal ettiğim projenin başlamasından dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Proje kapsamında hazırlanan hediye paketleri kırsal mahallelerde öğretmenlerin yardımıyla tespit edilen okullarda dağıtımı yapılacak.