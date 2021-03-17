İmanın Şartları Nelerdir? - İmanın Şartları Kaçtır? İmanın 5 Temel Esası Ve Anlamları

İmanın şartları, Müslüman olan herkesin bilmesi ve yerine getirmesi gereken temel esaslardır. Zira, Kur'an-ı Kerim'de de iman kavramı ile ilgili önemli bilgiler yer alır. Allah'a ve peygamberine, ahiret gününe inananların kurtuluşa ereceğine açıkça vurgu yapılmıştır. Hadis kaynaklarında da iman kavramı hakkında genişçe bilgiler yer almaktadır. İmanın şartları ise bu noktada en çok merak edilen konuların başında gelir. İmanın şartları nelerdir ve imanın şartı kaçtır gibi soruların cevabına aşağıda yer verdik.

İMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

İman, İslam dininin temelini oluşturan en önemli öğedir. İslam'a göre iman, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Allah'tan (C.C) getirdiklerini kabul etmek, doğrulamak, kalpten ve gönülden inanmaktır. İmanın şartlarını yerine getirenler için Kur'an-ı Kerim'de müjdeler verilmiştir. Müslüman olan bir kişinin taşıması gereken 6 önemli şart bulunur. Nisa suresinde de bu konudan bahsedilmektedir.

İmanın şartları şöyle;

Allah'ın (C.C) Varlığına Ve Birliğine İnanmak

İmanın birinci ve en önemli şartıdır. Müslüman bir kimse Allah'ın varlığına ve birliğine kayıtsız şartsız, kalpten ve gönülden inanması gerekmektedir.

Allah'ın Meleklerine İnanmak

İmanın ikinci şartı ise Allah'ın meleklerine inanmaktır. Allah'ın emirlerine tam itaat eden iyi nitelikteki ruhani varlıklara melek adı verilmektedir.

Allah'ın İndirdiği Kitaplara İnanmak

İmanın üçüncü şartıdır. Müslüman olan bir kişinin tıpkı diğer şartları gönülden ve kalpten inandığı gibi Allah'ın meleklerine de kayıtsız şartsız inanması gerekir.

Allah'ın Peygamberlerine İnanmak

İmanın dördüncü şartı ise Allah'ın Peygamberlerine kalpten ve gönülden inanmaktır.

Ahiret Gününe İnanmak

Ahiret gününe inanmak ise imanın beşinci şartıdır. Dünya hayatının sona erip ahiret hayatının başlayacağına inanmak gerekmektedir. Zira, Kur'an-ı Kerim'de de ahiret hayatı hakkında çok önemli bilgiler yer almaktadır. Ahiret dünya hayatını takip eder.

Kadere İnanmak

Kader, Allah'ın nesneleri ve olayları özellikle sorumluluk doğuran beşerî fiilleri, ezelde planlayıp zamanı gelince yaratması anlamında kullanılan ifadedir. İmanın altıncı ve sonuncu şartı da hayır ve şerlerin (iyilik ve kötülüklerin) Allahü teâlâdan olduğuna inanmaktır.

İMAN NEDİR?

İman, inanmak ve din adına tebliğ ettiği konularda peygamberi doğrulamak anlamına gelmektedir. Bu inanca sahip bir kişiye mümin adı verilir. İnancının gereğini tam bir teslimiyet halinde yerine getirenler ise müslim olarak adlandırılır.

Hz. Peygamber, ashabı ile otururken beyaz elbise içerisinde bir adam gelir ve Hz. Peygamberin önüne diz çöküp oturur.

Rasulullah'a: "İman nedir?" der.

Rasulullah: "İman: Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe (öldükten sonra dirileceğine), kadere, hayrına ve şerrine inanmandır" cevabını verir.

Adam: "İslâm nedir?" der.

Rasulullah: "İslâm: Allah'a ibadet edip, O'na hiç bir şeyi ortak koşmaman, namazını kılman, farz olan zekâtı vermen, hacca gitmen orucu tutmandır" karşılığını verir.

Adam: "İhsan nedir?" der.

İMANIN ŞARTLARI İLE İLGİLİ AYETLER

Nisa Suresi 136. Ayet: Ey iman edenler! Allah'a, Rasûlü'ne, Rasûlü'ne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara imanda sebât edin! Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve âhireti inkâr ederse, koyu bir sapıklığa sapmış, haktan tamâmen uzaklaşmış olur.

Rad Suresi 16. Ayet: De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?" "Allah'tır" de. De ki, "O'nu bırakıp da kendilerine (bile) bir faydası ve zararı olmayan dostlar (mabutlar) mı edindiniz?" De ki, "Kör ile gören bir olur mu? Ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a, O'nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma ile Allah'ın yaratması onlara göre birbirine mi benzedi?" De ki: "Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O, birdir, mutlak hakimiyet sahibidir."

İnfitar Suresi 10-12. Ayet: Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler.

Şura Suresi 51. Ayet: Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla, yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip, izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz O yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Bakara Suresi 214. Ayet: Yoksa sizden önce gelip-geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki, sonunda elçi, beraberindeki mü'minlerle; "Allah'ın yardımı ne zaman?" diyordu. Dikkat edin. Şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.

Talak Suresi 3. Ayet: Ve onu hiç beklemediği yönden rızıklandırır. Kim Allah'a dayanıp güvenirse O, ona yeter! Hiç kuşkusuz, Allah, emrini yerine getirecektir. Allah her şey için bir ölçü/bir kader belirlemiştir.