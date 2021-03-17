İskenderun’da torbacı operasyonu: 56 gözaltı

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Torbacılara yönelik bir çok başarılı operasyona imza atan ekipler, yaptıkları son operasyonda 56 kişiyi göz altına aldı.

Kişilerin üst ve evlerinde yapılan aramalarda 411,66 gram Sentetik Kannabinoid, 8,17 gram Metamfetamin, 21,7 gram esrar 1,85 gram Eroin, 1,1 gram Takoz esrar, 175 adet Captagon Hap ve 10 adet Ecstacy hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 56 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.