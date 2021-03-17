İstanbul’da dinamik koronavirüs denetimleri güven verdi

İstanbul'da koronavirüs rakamlarının artması ve turuncu rengin kırmızıya dönüşmemesi için İstanbul Valiliği öncülüğünde tüm ilçelerde dinamik denitimler gerçekleştirildi. Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Şişli İlçe Emniyet Müdürü, Belediye ve Tarım İl Müdürlüğü görevlilerin katıldığı ekiple Teşvikiye caddesi Vali Konağı caddesi Rumeli cadde kesişiminden başlayarak işletmelerde sosyal mesafe, maske ve mesafe denetimleri gerçekleştirildi. 14 ilçe genelinde düzenlenen denetimlerde Kontrollü normale dönüş sürecinin başlaması ile denetimlerini sıklaştırdı.



Sultangazi Kaymakamlığı 60'tan fazla oluşturulan ekip ve yaklaşık 500 personel ile ilçe genelinde denetimleri sürdürdü. 50. Yıl Mahallesi B Caddesi üzerinde ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlere Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar da katıldı. Sultangazi'de dinamik denetim modeli çerçevesinde dolmuşlara ve esnafa yönelik denetimler gerçekleştirildi.



Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gürsel Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kahvehaneye giren ekipler, içeride bulunanların sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak okey ve kağıt oyunu oynadığını belirledi. Ekipler iş yeri sahibi ile birlikte içeride bulunan 21 kişiye toplam 72 bin 849 TL ceza uyguladı.