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Giriş Tarihi: 17.3.2021 20:56

'da yağışlar trafiği olumsuz etkiledi! Yoğunluk yüzde 74’e çıktı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul'da yağışlar trafiği olumsuz etkiledi! Yoğunluk yüzde 74’e çıktı

’da yağan yağmurla birlikte iş çıkış saatinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu yüzde 74’e ulaştı.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu oluştu. Mesai saati sonrası yaşanan trafik yoğunluğu, kentte akşama doğru başlayan yağışla beraber daha da arttı. Vatandaşların toplu taşıma araçları yerine kendi araçlarını tercih etmesi, araç arızaları ve trafik kazaları da yoğunluk artışında etkili oldu. Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunda yoğunluk yaşandı.
Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolunda Ümraniye-Sancaktepe, D-100 Karayolu Kadıköy-Kartal istikametinde, Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Çağlayan-Bayrampaşa, Güngören-Avcılar arasında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Öte yandan mesai sonrası evlerine gitmeye çalışan vatandaşların durak ve iskelelerde yoğunluk oluşturduğu görüldü. Trafik yoğunluğu saat 18.00'da yüzde 74 saat 19.30 itibarıyla yüzde 71 olarak ölçüldü.
Burası Kolay Kampüs
Burası Kolay Kampüs
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İstanbul'da yağışlar trafiği olumsuz etkiledi! Yoğunluk yüzde 74’e çıktı
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