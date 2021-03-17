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Giriş Tarihi: 18.3.2021 08:41

İşte “” operasyonu! Zehir tacirlerini böyle yakaladılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
İşte “Mavi Bayrak” operasyonu! Zehir tacirlerini böyle yakaladılar

’ne bağlı Narkotik Masası Polisleri’nin “Torbacı” olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına düzenlediği operasyonda 200’e yakın uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. İki bin 500 polisle düzenlenen ve “” adı verilen eş zamanlı operasyon polis kameralarına yansıdı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına Özel Harekat ve helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenledi.

318 ekip ve iki bin 500 polisle düzenlenen operasyonda 200'e yakın uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. "Mavi Bayrak" adı verilen operasyon polis kameralarına yansıdı.

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İşte “Mavi Bayrak” operasyonu! Zehir tacirlerini böyle yakaladılar
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