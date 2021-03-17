İşte “Mavi Bayrak” operasyonu! Zehir tacirlerini böyle yakaladılar

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına Özel Harekat ve helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenledi.

318 ekip ve iki bin 500 polisle düzenlenen operasyonda 200'e yakın uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. "Mavi Bayrak" adı verilen operasyon polis kameralarına yansıdı.