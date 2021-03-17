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Giriş Tarihi: 17.3.2021 10:21

Jandarmanın durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Jandarmanın durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

’ta jandarma ekiplerinin durduğu bir araçta toz esrar ve metamfetamin ele geçirildiği bildirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; H.G.(20), E.M.R. (26) ve F.K. (27) isimli şahısların İstanbul'dan Zonguldak'a uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

Jandarma ekipleri tarafından Zonguldak'ın Devrek ilçesi Pınarönü köyünde durdurulan, içerisinde H.G.(20), E.M.R. (26) ve F.K. (27) isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada 500 gr toz esrar ve 5 gr metamfetamin ele geçirildi.

Şahıslar gözaltına alınarak haklarında Uyuşturucu madde imal ve ticareti (TCK Md.188) suçundan adli işlemlere başlandığı öğrenildi.

Öte yandan Türkmenoğlu köyünde de durdurulan, içerisinde A.A. (27) isimli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada (3) adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu ile yakalanan şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

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Jandarmanın durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı
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