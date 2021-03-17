John Magufuli kimdir, neden öldü? İşte Tanzanya Başkanı John Magufuli hayatı!

John Magufuli ile ilgili son gelişmeler milyonların gündemine geliyor. Tanzanya'nın başkanlığını yürüten ve kendisinden iki haftadır haber alınamayan John Magufuli kimdir, kaç yaşında ve neden öldü gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan tarafından Devlet Başkanı John Magufuli'nin öldüğü açıklandı. 61 yaşında hayatını kaybeden John Magufuli 29 Ekim 1959 yılında dünyaya gelmiştir. İşte John Magufuli hayatı!
John Magufuli son günlerin en çok gündeme gelen isimleri arasında bulunuyor. Son olarak 61 yaşında öldüğü duyurulan John Magufuli hayatı ile ilgili merak edilenler şöyle;
John Magufuli 29 Ekim 1959 yılında dünyaya geldi. Tanzanyalı öğretim görevlisi ve siyasetçi. Magufuli, Afrika ülkesi Tanzanya'da 2015 yılından bu yana devlet başkanlığı makamında bulunmaktadır. İlk ve ortaokul döneminden sonra kolejde pedagoji dalında eğitim alan Magufuli, aynı dal ile 1982 yılında matematik ve kimya ağırlıklı eğitim bilimlerini bitirmiştir. 1982 ve 1983 yıllarında matematik ve kimya öğretmeni olarak ortaokulda görev almıştır. 1983-84 yılları arasında askerlik hizmetini gerçekleştiren Magufuli, 1985 ile 1988 yılları arasında Dar es Salaam Üniversitesi'nde matematik ve kimya alanlarındaki eğitim bilimleri dalında lisansını gerçekleştirmiştir. 1989 ile 1995 yılları arasında endüstriyel kimyager olarak görev yapmıştır.
Kasım 1995'te Tanzanya ulusal meclisine vekil olarak seçilmiştir. Devlet başkanı Benjamin Mkapa döneminde 1995 ile 2000 yılları arasında İş Bakanı yardımcılığını üstelenen Magufuli, 2000-2005 döneminde İş Bakanı olmuştur. 2006 ile 2008 yıllarında Kırsal Kalkınma ve Yerleşim Bakanı olarak görev yapan Magufuli, 2008 ile 2010 arasında da Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı görevini üstlenmiştir.
25 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinde oyların %58'ini alarak rakibi Edward Lowassa'yı geride bırakmıştır. Magufuli 5 Kasım 2015 tarihinde yemin ederek görevine başlamıştır.
Tanzanya'da muhalefet dün, yaklaşık 2 haftadır görülmeyen ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı ileri sürülen Magufuli'nin sağlık durumuyla ilgili bir an önce açıklanma yapılması çağrısında bulunmuştu.
Kovid-19'u küçümseyerek önlem almayan Tanzanyalı liderin ayrıca 10 Mart'ta Kenya'da virüs tedavisi gördüğü de iddia edilmişti.
Kovid-19'a karşı halka buhar tedavisi ve meyve yemeyi öneren Magufuli, katıldığı etkinliklerde maske takmıyordu.