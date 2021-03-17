John Magufuli kimdir, neden öldü? İşte Tanzanya Başkanı John Magufuli hayatı!

John Magufuli ile ilgili son gelişmeler milyonların gündemine geliyor. Tanzanya'nın başkanlığını yürüten ve kendisinden iki haftadır haber alınamayan John Magufuli kimdir, kaç yaşında ve neden öldü gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan tarafından Devlet Başkanı John Magufuli'nin öldüğü açıklandı. 61 yaşında hayatını kaybeden John Magufuli 29 Ekim 1959 yılında dünyaya gelmiştir. İşte John Magufuli hayatı!

JOHN MAGUFULİ KİMDİR?

John Magufuli son günlerin en çok gündeme gelen isimleri arasında bulunuyor. Son olarak 61 yaşında öldüğü duyurulan John Magufuli hayatı ile ilgili merak edilenler şöyle;