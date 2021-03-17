Kabaktepe’den anlamlı 18 Mart mesajı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Kabaktepe, "Çanakkale Zaferi ulvi idealler uğrunda şehadeti en güzel nasip sayarak yedi düvele meydan okuyan ve 'Çanakkale Geçilmez" sözünü levhalaştıran bir milletin tarihe düştüğü en şanlı notlardan biridir. Çanakkale Zaferi, sadece anıldığında göğsümüzü kabartacak nostaljik bir tarih değil, aydınlık bir gelecek inşa etme yolunda her zaman en büyük manevi güvencelerimizden biridir. Bu zafer göstermiştir ki, koşullar ne kadar zor olursa olsun, iman en büyük imkandır ve kendi medeniyet köklerine yaslandığı takdirde dünyada milletimizin var oluş iradesini kıracak hiçbir güç yoktur" dedi.

'ÇANAKKALE, KARDEŞLİK RUHUNUN ADIDIR'

'Çanakkale'de dilleri, etnik kökenleri ve sosyokültürel aidiyetleri ne olursa olsun, şehitlerimizin yan yana sıralanan mezarları, kardeşliğimizin, aynı idealler etrafında kenetlenmemizin ve millet olma şuuruyla vatan toprakları üzerinde bağımsız yaşamamızın ruhunu işaret etmek bakımından son derece ders vericidir' diyen Kabaktepe, "Bu dersten ilhamla söylersek; Çanakkale, bütün alt kimliklerin, aidiyetlerin bir potada eriyip sonra da "kardeşlik" olarak fışkırdığı bir ruhun adıdır. Kalpten inanıyoruz ki, Çanakkale'den yansıyan bu ruh, bundan sonra da bu topraklar üzerinde her zaman var olacak, şehitlerimizin bize bıraktığı emanet titizlikle korunacaktır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE, TÜRKİYE'DEN YÖNETİLECEKTİR'

'Bugün de Türkiye'yi durdurmaya, tökezletmeye çalışanların, milletimizin arasına nifak sokarak çatışma çıkarma ve siyasi mühendislik hesabı gütme peşinde olanların varlığını görüyoruz' diyen Kabaktepe mesajında şu ifadeleri kullandı: Hiçbir entrika, hiçbir karanlık ittifak, bu ülkenin kendi kaderini bağımsız bir şekilde çizme iradesi önünde tutunamayacak, Türkiye'yi durdurmak isteyen hiçbir iç ve dış ihanet odağı sinsi emellerine ulaşamayacaktır. Şartlar, hileler ve oyunlar ne olursa olsun, egemenlik her zaman onun hakiki ve tek meşru sahibi olan milletimizin iradesiyle somutlaşacak, Türkiye Türkiye'den yönetilecektir. Çünkü mayası Çanakkale'yle yoğrulmuş bir milleti sindirecek, yıldıracak ve teslim alacak hiçbir güç yoktur. Bunun en son ispatı, ülkemizi emperyalist sofralara meze yapmayı öngören hainlerin 15 Temmuz 2016'da yaptıkları darbe kalkışmasına bir cevap olarak, milletimizin şehadete koşan kahramanlığıyla bir kere daha güncellenmiştir."

'MÜREFFEH BİR GELECEĞE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ'

"Bugün de aynı ruhla birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi perçinliyor, 'Biz birlikte Türkiye'yiz' diyoruz. Türkiye olarak başta yerli savunma sanayimiz olmak üzere her alanda büyüyerek gelişerek büyük medeniyet yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyor, yepyeni bir sistemle daha müreffeh, daha aydınlık bir geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. İnşallah Türkiye önüne koyduğu bütün hedeflere ulaşacak ve tarih sahnesinde hak ettiği yeri her zaman alacaktır. Bu duygu ve inançla Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutluyor, tüm şehitlerimizi ve kahramanlarımızı minnet, rahmet ve şükranla anıyorum."