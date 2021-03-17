Kaçak kazı yapanlar jandarmaya takıldı

Konuyla ilgili Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada; Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca bir haberin değerlendirilmesi ile yapılan titiz çalışma sonucunda 17 Mart 2021 günü Adıyaman Besni Dikilitaş köyünde birinci derece sit alanında izinsiz kazı yapan H.A., E.Ö, H.S, S.K., A. K, A.Ö. ve A.A., isimli şahıslar kazı yaptıkları alanda suç üstü yakalanmış, kazı alanında yapılan aramada 2 adet Çekiç, 1 adet manila, 2 adet matkap ucu, 1 adet halat, 1 adet fener, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 27 adet fişek ele geçirilmiştir. Şüpheliler ile ilgili adli işlemler yetkili makamlar kontrolünde devam etmektedir." denildi.