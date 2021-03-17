Kapalı alanda alkol içenlere ceza

Zonguldak'ın Çaydeğirmeni Beldesinde kahvehanede yapılan kontrolde, U.Y.(37), O.Ç.(44), V.T.(50), F.Ç.(40) ve N.Y.(38) isimli şahısların kapalı alanda maske takmadıkları, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve alkol kullandıkları tespit edildi.

Şahıslara sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten kişi başı (427) TL olmak üzere 2 bin 135 TL, Maske kuralını ihlal etmekten kişi başı 437 TL olmak üzere 2 bin 135 TL, işletme sahibine Pandemi kurallarını ihlal etmekten 3 bin 469 TL ve alkol sunumu yapmaktan 3 bin 469 TL, şahıslara ve işletmeye toplamda 11 bin 208 TL ceza yazılarak tutanak tanzim edildi.

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