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Giriş Tarihi: 17.3.2021 13:11

Kaymakamdan şehit ailelerine ziyaret

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Kaymakamdan şehit ailelerine ziyaret

’ün Safranbolu ilçe Kaymakamı Mehmet Türköz, 18 Mart Şehitleri anma günü öncesi, Batmanın Kozluk İlçesinde hain terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Şenay Aybüke Yalçın, Zeytin Dalı Operasyonu’nda Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan P. Astsubay K.Çvş. Ömer Bilal Akpınar’ın ailesini ziyaret etti. Ziyaretlerde tüm şehitlerimizin ruhlarına hitaben kuran okundu dualar edildi.

Ziyaretleri kapsamında Kaymakam Türköz, "Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ve Astsubay Çvş. Ömer Bilal Akpınar'ın ailelerini ziyaret ettik. İki kıymetli evladımızı vatanımızın bölünmez bütünlüğü üzerinde emelleri olan hain terör örgütü PKK/PYD mensuplarının yapmış olduğu saldıralar sonucu şehit verdik. Geleceğinin baharında ki iki evladımıza ne kadar minnet etsek azdır. Onların bize emanetleri, kıymetli değerlerimiz ailelerimiz her zaman belirttiğimiz gibi bizim baş tacımızdır. Devletimiz büyüktür ve tüm imkanlarıyla her zaman ailelerimizin hizmetindedir. Hain terör örgütü PKK/PYD mensuplarını ve destek verenleri şiddetle kınıyor, tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve P.Ast.Çvş. Ömer Bilal Akpınar'ın evinde okunan dualarla tüm şehitlerimiz anıldı.

Ziyarette Kaymakam Türköz'e, eşi Sunel Türköz, Safranbolu İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Aydın, İlçe Müftüsü İsmail Temur, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Yusuf Özyavuz eşlik etti.

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Kaymakamdan şehit ailelerine ziyaret
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