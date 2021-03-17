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Giriş Tarihi: 17.3.2021 17:04 Son Güncelleme: 17.3.2021 17:36

Kaza yapan kadın sürücü şoka girdi! "TIR şoförü bunu bilerek yaptı"

DHA
Kaza yapan kadın sürücü şoka girdi! TIR şoförü bunu bilerek yaptı

’ın Ereğli ilçesinde maddi hasarlı kazada TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Şevkiye Negüzel, şoka girip dakikalarca ağladı. Şevkiye Negüzel, kazada TIR şoförünün suçlu olduğunu söyleyerek şoförün kendisine bilerek çarptığını iddia etti.

Kaza, öğle saatlerinde Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Devrek Yol ayrımı yönüne giden Şevkiye Negüzel yönetimindeki 35 RTA 61 plakalı otomobil, şerit değiştirmek isteyince aynı yöne giden Yıldıray B. yönetimindeki 34 JF 2662 plakalı TIR ile çarpıştı.

Yolda dönen otomobil refüje çıktıktan sonra çelik halatlara çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, şoka giren Şevkiye Negüzel dakikalarca ağladı.

"TIR SÜRÜCÜSÜ BANA BİLEREK ÇARPTI"

Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı Şevkiye Negüzel, eşinin gelmesinin ardından kaza nedeniyle TIR şoförünü suçladı. Negüzel, kendisinin sinyal verdiğini, TIR şoförünün bilerek çarptığını iddia etti.

Şevkiye Negüzel'i eşi ve çevredekiler TIR şoförünün yanından uzaklaştırdı.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Kaza yapan kadın sürücü şoka girdi! "TIR şoförü bunu bilerek yaptı"
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