Kaza yapan kadın sürücü şoka girdi! "TIR şoförü bunu bilerek yaptı"

Kaza, öğle saatlerinde Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Devrek Yol ayrımı yönüne giden Şevkiye Negüzel yönetimindeki 35 RTA 61 plakalı otomobil, şerit değiştirmek isteyince aynı yöne giden Yıldıray B. yönetimindeki 34 JF 2662 plakalı TIR ile çarpıştı.
Yolda dönen otomobil refüje çıktıktan sonra çelik halatlara çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, şoka giren Şevkiye Negüzel dakikalarca ağladı.
"TIR SÜRÜCÜSÜ BANA BİLEREK ÇARPTI"
Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı Şevkiye Negüzel, eşinin gelmesinin ardından kaza nedeniyle TIR şoförünü suçladı. Negüzel, kendisinin sinyal verdiğini, TIR şoförünün bilerek çarptığını iddia etti.