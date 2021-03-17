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Giriş Tarihi: 17.3.2021 13:22

Kendilerine gazeteci süsü veren zehir tacirleri 100 bin liralık uyuşturucuyla yakalandı

ABBAS ÇAKAR
Kendilerine gazeteci süsü veren zehir tacirleri 100 bin liralık uyuşturucuyla yakalandı

Kendilerine gazeteci süsü veren ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları öğrenilen 6 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon ile piyasa değeri 100 bin lira olan uyuşturucuyla yakalandı.

Ulusal bir gazeteye ait logo ve dağıtım belgesi hazırlayarak kendilerine gazeteci süsü veren 6 kişilik zehir taciri çetesi, Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çökertildi. Şahıslarla birlikte 100 bin lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, bazı şahısların İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı öğrenildi. Kendilerine gazeteci süsü veren ve sahte basın kartı düzenleyen kişilere Düzce İl Merkezinde operasyon düzenlendi.

KAÇMAYA ÇALIŞINCA ATEŞ AÇILDI

Polisten kaçmaya çalışan otomobil, ekiplerin aracın lastiklerine ateş etmesi sonucu durduruldu. Durdurulan araçta piyasa değeri 100 bin lira olan uyuşturucuya el konulurken 6 kişi gözaltına alındı. Şahısların polis kontrol noktalarından aranmadan geçmek için sahte basın kartı çıkarttıkları, aracın ön camına ise aynı dağıtım şirketinin logoları ve izin kağıdı olan sahte evraklar yapıştırdıkları görüldü. Ayrıca şahıslar üzerinden 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.

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Kendilerine gazeteci süsü veren zehir tacirleri 100 bin liralık uyuşturucuyla yakalandı
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