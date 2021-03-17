Kırıkkale’de dinamik koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri" konulu genelge kapsamında "turuncu" listedeki Kırıkkale'de, yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri sürüyor.

Yüksek riskli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale'de, kapalı ve dış mekanlarda HES kodu kontrolleri gerçekleştirildi. Ekipler, cadde ve sokakların yanı sıra iş yerleri, kıraathaneler, bakkal, eczane gibi faaliyet gösteren birçok iş yerinde denetim yaptı.

Kırıkkale Valiliği koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezinin (İSDEM) yanı sıra Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri işletme sahibi, çalışan ve vatandaşlarla bir süre sohbet ederek hijyen, maske ve mesafe konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Tematik haftalık denetim faaliyetlerinde kolluk kuvvetlerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarından azami seviyede destek alınarak vakalardaki artışın önüne geçilmesi amaçlanıyor.