Kırılan dikiz aynası yakalattı

Adana'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı alkollü Mustafa Demir (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mustafa Demir'e çarpıp kaçan sürücü Pınar Ağır (25) kaza sırasında otomobilin kırılan aynasından yola çıkılarak yakalandı. Kaza, 14 Mart gecesi Seyhan ilçesinde meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen Mustafa Demir'e yolun karşısına geçerken otomobil çarptı ve kaçtı. Kazayı gören bir kişi hemen polisi aradı. Olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan ve 3.7 promil alkollü olduğu belirlenen Demir kurtarılamadı.Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kaza sırasında aracın dikiz aynasının kırıldığını belirledi. Kırık ayna parçasından yola çıkan ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden otomobilin aynasının olmadığını tespit etti. Ekipler, aracı merkez Yüreğir ilçesi Atakent mahallesindeki bir sitenin otoparkında park halindeyken buldu. Aracın sürücüsü Pınar Ağır gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Ağır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.