"Kırmızıyı görmek istemiyoruz"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kent merkezinde bulunan Gazipaşa Caddesi ile ara caddelerde ani denetimde bulundu.

Vali Tutulmaz, beraberinde İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, İl Alay Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve diğer yetkililer ile yaptığı denetimde, bilhassa HES kodu uygulaması ile girilen, dönerciler, pideciler, tatlıcılar, bankalar ve marketlere girerek gerekli denetimlerde bulundular.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, girdiği işyerlerinde yemek ihtiyacını ve bankalarda işlerini yürüten vatandaşlara HES kodu sorulup sorulmadığını sordu. Bazılarının HES kodunu İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner sorarak gerekli incelemeyi yaptı.

Denetimlerin sonunda değerlendirme yapan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Denetim yaptığımız yerlerde kurallara uyuluyor. Ama bizim denetim yapabildiğimiz yerlerinde bir sınırlılığı var. Biz işyerlerini denetim yapıyoruz ama bulaşların daha yüksek oranı aile içi bulaşlar ve komşu gezmelerinden kaynaklı bulaşlar. Bizim bunu eksiltmemiz lazım" dedi.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, şunları söyledi:

"Bir yıldır ülkemiz ve dünya bir sıkıntıdan geçiyor. İlimizde bunlardan en fazla etkilenen illerden birisi. Tedbirleri almak zorundayız, tedbirlerin alınıp alınmadığını da takip etmek zorundayız. Bizlerde zaman zaman sizlerle beraber esnafımızı geziyoruz ve tedbirler yerinde mi değil mi onu kontrol ediyoruz. Bugünde böyle bir amaçla çıktık. Denetimlerimiz iyi gidiyor. Genelde kurallara uyuluyor. İlimiz olarak şuanda Türkiye ortalamasındayız 40'ıncı sıradayız. Ama bizim amacımız ilk beşlere, onlara düşürebilmektir. Mavi sınıfına geçebilmektir. Fakat şuanda her yerde yükseliş artarak devam ediyor. Bizde de yüzde 10'luk bir artış var ama bunu durağan hale getirebileceğimizi ümit ediyoruz. Son 3 gündür biraz daha durağanlaştı. İnşallah bu durağanlık devamlı hale gelir yükselişten geriye doğru düşeriz diye düşünüyorum. Her vatandaşlımıza sesleniyoruz; Kurala uyarak bunu çözeceğiz. Kurallara öncelikle uyalım, aşı sırası gelen yakınlarımız var ise onları muhakkak aşılatmak için randevularını alalım ve daha duyarlı bir şekilde hareket edelim. Kısıtlama süreci ilimiz için aynı şekilde devam ediyor. Kırmızı için 75'ti daha 25'imiz var ama biz kırmızıyı görmek istemiyoruz biz aşağıya doğru 25'i hedefliyoruz 50'nin altına düşmeyi hedefliyoruz. Zonguldak'ta şuanda bizim denetim yaptığımız yerlerde kurallara uyuluyor. Ama bizim denetim yapabildiğimiz yerlerinde bir sınırlılığı var. Biz işyerlerini denetim yapıyoruz ama bulaşların daha yüksek oranı aile içi bulaşlar ve komşu gezmelerinden kaynaklı bulaşlar. Bizim bunu eksiltmemiz lazım. Biraz daha gezme, birlikte olma, hafta sonları pikniğe gitme gibi alışkanlıklarımızı bir kenara bırakmamız lazım. Kişiler belirli bir alanda sokağa çıkma muafiyeti elde ediyor ancak bu muafiyeti bu alanda kullanmıyor gidiyor başka bir alanda bulunuyor. Bu tür takip edip yakaladıklarımıza da ceza kesmekten geri kalmıyoruz. Hafta sonu bizzat kendimde bir yerde benzer bir şey gördüm. Muafiyeti olan 10'un üzerinde bir gurup piknik yapıyorlar. Şimdi buna müsaade etmeyiz. Cezasını da kestik. Bununda takibini hep beraber yapmamız lazım. Bunu ancak böyle çözeriz."