Kısıtlamada dernek lokalinde toplanıp kumar oynadılar

İstanbul Polisi; Gaziosmanpaşa İlçesi'ne bağlı Pazar İçi Mahallesi'nde bulunan bir adreste yasa dışı kumar oynatıldığı yönünde bilgi alınca; 15 Mart Pazartesi akşamı söz konusu adresi kontrol etti. Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu akşam saat 22.00 sıralarında adrese giren Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; söz konusu adreste toplam 14 kişiyle karşılaştı. Bir derneğe bağlı "Lokal" olarak faaliyet yürütüldüğü belirlenen bahse konu adreste yapılan denetimlerde; masalarda okey taşları ile dolu sigara küllüklerinin olduğu ve boş içki şişelerinin bulunduğu tespit edildi. O anlar polis kameralarına yansıdı.



İŞ YERİ SAHİBİNE ADLİ İŞLEM YAPILDI



Koronavirüs salgını tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına aykırı davrandıkları tespit edilen 14 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 48 bin 566 lira idari para cezası kesildi. İş yerinin sahibi olan A.Y. hakkında ise "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan ötürü adli işlem yapıldı.