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Giriş Tarihi: 17.3.2021 12:50 Son Güncelleme: 17.3.2021 14:01

'nin karşısındaki ağaçları kestiler!

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Kız Kulesi'nin karşısındaki ağaçları kestiler!

'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı.Biri kadın 4 kişi, 'nin karşısında bulunan ağaçları keserken yakalandı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, "Gece 02.15'te Kız Kulesi'nin karşısında, 3 kişiyi ellerinde hızarlarla yakaladık. Maalesef 2 yetişkin ağacı kesmişler, diğerlerini kesemeden yakalandılar. Tutanak tuttuk, polise teslim ettik. Bunu yapan insan olamaz. Yenilerini dikecek, bu zorbalığın da peşini bırakmayacağız" dedi.

Üsküdar sahilde gece yarısı elektrikli testere ile ağaç kesen 3 kişi suçüstü yakalandı. Olay gece saat 02.15'te Kız Kulesi'nin karşısındaki yeşillik alanda meydana geldi. 3 kişi elektrikli testere ile ağaçları kesmeye başladı. Gece devriyesi atan zabıta ekipleri tarafından farkedildi. Yakalanan şahıslar haklarında tutulan tutanak sonrası polis ekiplerine teslim edildi. Karakola götürülen şahıslara sokağa çıkma yasağı ve ağaç kesmekten dolayı adli ve idari para cezası uygulandı.


'PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de olayı sosyal medya hesabından duyurarak, "Gece 02:15'te Kız Kulesi'nin karşısında, 3 kişiyi ellerinde hızarlarla yakaladık!

Maalesef 2 yetişkin ağacı kesmişler, diğerlerini kesemeden yakalandılar! Tutanak tuttuk, polise teslim ettik. Bunu yapan insan olamaz! Yenilerini dikecek, bu zorbalığın da peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

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Kız Kulesi'nin karşısındaki ağaçları kestiler!
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