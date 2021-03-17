Komşu cinayetinde karar

Başiskele İlçesinde 16 Aralık 2019 tarihinde meydana gelen olayda, birbirleri ile komşu oldukları öğrenilen Muharrem Ayaz ile Barış Çalım arasında başlayan sözlü tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Ayaz, üzerindeki silahı çıkartarak Çalım'a 2 el ateş etti. Olayda ağır yaralanan Çalım kaldırıldığı hastanede günler süren yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili yakalanarak tutuklanan Muharrem Ayaz'ın ise Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı.

AMACIM KORKUTMAKTI

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Muharrem Ayaz, Maktul Barış Çalım'ın abisi Savaş Çalım ve taraf avukatları katıldı. Sanık Muharrem Ayaz savunmasında "Maktulu öldürmek amacıyla hareket etmedim. İsteseydim birden fazla ateş edebilirdim. Silahım doluydu. Olaydan bir gün önce atış talimi yaptım. Merminin silahın ağzında kaldığının farkında değildim. Bir anda silah patladı, amacım maktulü korkutmaktı." dedi.

15 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Muharrem Ayaz hakkında ilk önce müebbet hapis cezası verirken, daha sonra hâksiz tahrik ve iyi hal indirimi uyguladı. Ayaz uygulanan indirimler ile birlikte 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.