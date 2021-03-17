Konya'da korkutan yangın: 8'i çocuk 10 kişi dumandan etkilendi!

Konya'da bir dairede çıkan yangında 8'i çocuk 10 kişi kurtarıldı. Yaşanan can pazarında kurtarılan 10 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, saat 09.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Heybet Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 1. katında meydana geldi. 6 çocuklu bir ailenin yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan can pazarında Suriyeli oldukları öğrenilen Baba Abdu ve anne Emeni Gezzar çocukları Reyhan, Nesim, Meal, Riyan, Velid ve Urube alevlerin içerisinden vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Aynı binada oturan 2 çocuk daha dumandan etkilendi.

Gezzar ailesi ve komşu 2 çocuk ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 10 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.