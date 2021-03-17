Koronavirüs kurbanı Prof. Dr. Ergenoğlu toprağa verildi

Yaklaşık 3 aydır yoğun bakım ünitesinde Kovid-19 tedavisi gören Prof. Dr. Ergenoğlu için Çukurova Üniversitesi Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Ergenoğlu'nun cenazesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden emekli babası Prof. Dr. Fuat Ergenoğlu için ayrılan mezarlığa defnedildi.

Oğullarını kaybeden Ayfer-Fuat Ergenoğlu çifti gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne, "Allah'ım kimselere evlat acısı vermesin. Dayanılmaz bir acı. Nur gibi bir çocuktu, herkese dokundu benim yavrum. Kimselere bir şey yapmadı, hasta kurbanı oldu" derken, Baba Fuat Ergenoğlu ise, "Bunlar birer kahraman" diye konuştu.