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Giriş Tarihi: 17.3.2021 16:26

Koronavirüs kurbanı Prof. Dr. Ergenoğlu toprağa verildi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Koronavirüs kurbanı Prof. Dr. Ergenoğlu toprağa verildi

'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı (54), memleketi ’da son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Ergenoğlu sosyal medya hesabından, “Maskesiz olmaz. Lütfen, herkes her koşulda maske takmaya, el hijyenine ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat edelim" demişti.

Yaklaşık 3 aydır yoğun bakım ünitesinde Kovid-19 tedavisi gören Prof. Dr. Ergenoğlu için Çukurova Üniversitesi Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Ergenoğlu'nun cenazesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden emekli babası Prof. Dr. Fuat Ergenoğlu için ayrılan mezarlığa defnedildi.

Oğullarını kaybeden Ayfer-Fuat Ergenoğlu çifti gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne, "Allah'ım kimselere evlat acısı vermesin. Dayanılmaz bir acı. Nur gibi bir çocuktu, herkese dokundu benim yavrum. Kimselere bir şey yapmadı, hasta kurbanı oldu" derken, Baba Fuat Ergenoğlu ise, "Bunlar birer kahraman" diye konuştu.

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Koronavirüs kurbanı Prof. Dr. Ergenoğlu toprağa verildi
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